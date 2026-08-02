Peking predstavio "ubicu nosača aviona"

Kina je prvi put zvanično prikazala lansiranje hipersonične protivbrodske rakete YJ-20, oružja koje se često opisuje kao "ubica nosača aviona", sa razarača klase Tip 052D.

Snimak prikazuje raketu kako izlazi iz univerzalne vertikalne lansirne ćelije, nakon čega se glavni motor aktivira iznad palube. Time je potvrđeno da oružje koje se ranije uglavnom povezivalo s većim kineskim razaračima klase Tip 055 sada može biti raspoređeno i na znatno brojnijoj klasi ratnih brodova.

Integracija rakete YJ-20 značajno povećava borbene sposobnosti razarača Tip 052D, brodova deplasmana oko 7.500 tona. Prema dostupnim procjenama, ova raketa može djelovati protiv velikih površinskih ciljeva na udaljenostima između 1.500 i 2.000 kilometara.

Kineska mornarica u operativnoj upotrebi ima najmanje 35 razarača klase Tip 052D, dok je više od 40 brodova ove klase izgrađeno ili se nalazi u različitim fazama opremanja.