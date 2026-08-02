Eksplozija u centru Moskve: Bomba usmrtila troje ljudi, 21 osoba povrijeđena

Ruski Nacionalni antiteroristički komitet saopćio je da je neidentificirana žena pokušala ući u restoran, ali ju je zaustavio zaštitar. Ubrzo nakon toga došlo je do eksplozije.

Prema navodima ruskih službi, eksplozija se dogodila u subotu navečer nešto prije 20 sati u blizini italijanskog restorana Balzi Rossi, smještenog u jednoj od poznatih moskovskih nebodera iz Staljinovog perioda na Kudrinskom trgu.

U detonaciji su, prema dosadašnjim informacijama, stradali žena koja je nosila eksplozivnu napravu, zaštitar i jedan gost restorana. Povrijeđeni su zadobili povrede različite težine i prebačeni su na liječenje.

Vlasti za sada nisu objavile identitete poginulih i povrijeđenih, a istraga o okolnostima eksplozije je u toku.

Ruski list Kommersant, pozivajući se na svoje izvore, objavio je da je bomba navodno bila namijenjena da izazove što veći broj žrtava među gostima koji su se nalazili na ljetnoj terasi restorana.

Prema tim navodima, postoji mogućnost da je eksplozivna naprava aktivirana daljinski, te da žena koja ju je nosila možda nije znala da se radi o bombi.

Istražitelji sada pokušavaju utvrditi ko je napravio eksplozivnu napravu, ko ju je postavio i da li je incident imao širu pozadinu.