New York Times: SAD bombom od 900 kilograma pogodio porodičnu kuću u Iranu

Sjedinjene Američke Države izvele su napad na jugu Irana u kojem su, prema navodima iranskih zvaničnika, poginuli roditelji i njihovo dvogodišnje dijete. Analiza videozapisa, fotografija i satelitskih snimaka koju su proveli stručnjaci za naoružanje i list The New York Times ukazuje da je u napadu korištena bomba Mark-84 težine oko 900 kilograma.

Napad se dogodio na otoku Qeshm, u naselju Čah-Tangu, u blizini Hormuškog moreuza. Prema dostupnim informacijama, u eksploziji su stradali supružnici i njihov dvogodišnji sin, dok je dvoje njihove djece izvučeno iz ruševina živo.

Stručnjaci su, analizirajući veličinu kratera i pronađene ostatke municije, zaključili da razaranja odgovaraju upotrebi velike avionske bombe Mark-84, koja može biti opremljena i JDAM sistemom za precizno navođenje.

Napad na gusto naseljeno područje

Prema navodima iranskih vlasti, eksplozija je izazvala velika oštećenja u okolini. Gotovo 20 susjednih domaćinstava moralo je biti evakuisano, dok snimci s terena prikazuju potpuno uništene objekte i oštećena vozila u širokom području oko mjesta udara.

List The New York Times naveo je da njegovi novinari nisu pronašli dokaze o postojanju vojnog objekta u neposrednoj blizini pogođene kuće, niti informacije o vojnim žrtvama na toj lokaciji.

Američka Centralna komanda (CENTCOM) potvrdila je da su američke snage izvele napade na mete u južnom Iranu, ali je saopćila da provjerava izvještaje o civilnim žrtvama.

"Američka vojska nikada ne uzima civile za metu", izjavio je glasnogovornik Centralne komande Tim Hokins (Tim Hawkins), dodajući da se provjeravaju sve okolnosti događaja.

Stručnjaci analizirali ostatke bombe

Bivši tehničar za uklanjanje eksplozivnih sredstava američke vojske Trevor Bol (Trevor Ball) naveo je da veličina kratera i pronađeni fragmenti odgovaraju bombi Mark-84 od 900 kilograma.

Sličnu procjenu dao je i francuski stručnjak za municiju Frederik Gras (Frederic Gras), koji je analizom snimaka zaključio da se najvjerovatnije radi o ovoj vrsti bombe.

Prema stručnjacima, ovakvo oružje koristi se za uništavanje velikih objekata poput zgrada, komunikacijskih centara i infrastrukturnih ciljeva. Njegova upotreba u naseljenim područjima nosi veliki rizik od civilnih žrtava.

I dalje nije poznato šta je bila stvarna meta napada, a slučaj će, prema najavama, biti predmet dodatnih provjera i istraga.

Međunarodno humanitarno pravo zahtijeva od svih strana u sukobima da procijene rizik za civile i osiguraju da očekivana vojna korist bude proporcionalna mogućoj šteti.