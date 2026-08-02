Masakr usred dana u Americi: Napadač upao u restoran i ubio tri osobe, pronađeno njegovo tijelo

Vlasti još nisu objavile identitet žrtava, njihove godine niti druge detalje, jer se obavještavaju članovi porodica. Nekoliko povrijeđenih osoba nalazi se u kritičnom stanju.

Policija je u blizini restorana pronašla tijelo osumnjičenog napadača, potvrdio je glasnogovornik grada Tvin Folsa Džoš Palmer (Josh Palmer).

Tri osobe su ubijene, a sedam je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila u restoranu In-N-Out Burger u gradu Tvin Fols (Twin Falls), na jugu američke savezne države Ajdaho (Idaho).

Šef policije Tvin Folsa Metju Hiks (Matthew Hicks) izjavio je da istražitelji još rade na utvrđivanju identiteta napadača i mogućeg motiva.

- Vjerujemo da je prijetnja za zajednicu okončana. Bila je to veoma haotična scena - rekao je Hiks.

Pucnjava u restoranu

Pucnjava se dogodila oko 14 sati u prometnom trgovačkom centru, u trenutku kada se u okolini nalazilo mnogo ljudi.

Svjedok Lejn Koun (Lane Koehn) ispričao je da je kod restorana vidio osobu s puškom, dok je drugi muškarac s pištoljem otvorio vatru prema napadaču.

On je naveo i da je vidio zaposlenika restorana kako preko parkinga pokušava pomoći ranjenoj radnici u uniformi koja je pogođena u grudi.

Napad zaledio grad

Svjedokinja Hejli Dodaro (Haley Dodaro) rekla je da je s majkom čekala narudžbu kada su primijetile ljude kako panično napuštaju objekat.

- Tada smo shvatile da je riječ o pucnjavi. Ljudi su istrčavali plačući i vrišteći. Bilo je veoma strašno - rekla je Dodaro.

Nejeli Rodrigez (Nayeli Rodriguez), koja se u restoranu nalazila sa svojim kćerkama, kazala je da su nakon prvih pucnjeva legli na pod, a zatim uspjeli pobjeći do automobila ljudi koji su im pomogli.

Policija nastavlja istragu kako bi utvrdila sve okolnosti napada i šta je prethodilo pucnjavi koja je potresla ovaj američki grad.