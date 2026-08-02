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KRVAVI NAPAD

Masakr usred dana u Americi: Napadač upao u restoran i ubio tri osobe, pronađeno njegovo tijelo

Tri osobe su ubijene, a sedam ranjeno nakon što je napadač otvorio vatru u restoranu u gradu Twin Falls u američkoj saveznoj državi Idaho

Krvavi ručak u Americi: Gostima se život pretvorio u horor. Screenshot

D. E.

prije 10 minuta

Tri osobe su ubijene, a sedam je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila u restoranu In-N-Out Burger u gradu Tvin Fols (Twin Falls), na jugu američke savezne države Ajdaho (Idaho).

Policija je u blizini restorana pronašla tijelo osumnjičenog napadača, potvrdio je glasnogovornik grada Tvin Folsa Džoš Palmer (Josh Palmer).

Vlasti još nisu objavile identitet žrtava, njihove godine niti druge detalje, jer se obavještavaju članovi porodica. Nekoliko povrijeđenih osoba nalazi se u kritičnom stanju.

Šef policije Tvin Folsa Metju Hiks (Matthew Hicks) izjavio je da istražitelji još rade na utvrđivanju identiteta napadača i mogućeg motiva.

- Vjerujemo da je prijetnja za zajednicu okončana. Bila je to veoma haotična scena - rekao je Hiks.

Pucnjava u restoranu

Pucnjava se dogodila oko 14 sati u prometnom trgovačkom centru, u trenutku kada se u okolini nalazilo mnogo ljudi.

Svjedok Lejn Koun (Lane Koehn) ispričao je da je kod restorana vidio osobu s puškom, dok je drugi muškarac s pištoljem otvorio vatru prema napadaču.

On je naveo i da je vidio zaposlenika restorana kako preko parkinga pokušava pomoći ranjenoj radnici u uniformi koja je pogođena u grudi.

Napad zaledio grad

Svjedokinja Hejli Dodaro (Haley Dodaro) rekla je da je s majkom čekala narudžbu kada su primijetile ljude kako panično napuštaju objekat.

- Tada smo shvatile da je riječ o pucnjavi. Ljudi su istrčavali plačući i vrišteći. Bilo je veoma strašno - rekla je Dodaro.

Nejeli Rodrigez (Nayeli Rodriguez), koja se u restoranu nalazila sa svojim kćerkama, kazala je da su nakon prvih pucnjeva legli na pod, a zatim uspjeli pobjeći do automobila ljudi koji su im pomogli.

Policija nastavlja istragu kako bi utvrdila sve okolnosti napada i šta je prethodilo pucnjavi koja je potresla ovaj američki grad.

# PUCNJAVA
# MRTVI
# SAD
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