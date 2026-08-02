Gas do kraja, pa šok: Državljanin BiH izgubio auto zbog brzine

Državljanin Bosne i Hercegovine napravio je težak saobraćajni prekršaj u Austriji nakon što je policija utvrdila da je vozio čak 154 kilometra na sat na mjestu gdje je ograničenje bilo 70 km/h.

Incident se dogodio u gradu Lincu (Linz), u ulici Zalcburgerštrase (Salzburgerstraße), gdje je 23-godišnji vozač zaustavljen nakon što je policijska patrola primijetila veliko prekoračenje brzine.

Policija je krenula za njim, a nakon kraće potjere uspjela ga je zaustaviti. Utvrđeno je da je vozio čak 84 kilometra na sat iznad dozvoljene brzine.

Vozač je odmah isključen iz saobraćaja, oduzeta mu je vozačka dozvola, a policija mu je privremeno oduzela i automobil.

Zbog ovog prekršaja prijeti mu novčana kazna od 750 do 7.500 eura, dok postoji mogućnost i trajnog oduzimanja vozila, o čemu će odlučiti nadležne institucije.

Austrijske vlasti posljednjih godina pooštrile su mjere protiv vozača koji ekstremno prekoračuju brzinu, a ovakvi slučajevi mogu rezultirati i gubitkom automobila.