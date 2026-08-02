Tajna misija završila hororom: USS Indianapolis i 900 ljudi u paklu okeana

Katastrofa ratnog broda USS Indianapolis jedna je od najtragičnijih pomorskih nesreća u historiji američke mornarice. Brod koji je tokom Drugog svjetskog rata bio simbol američke moći doživio je sudbinu koja je ostala upisana kao jedna od najjezivijih priča o preživljavanju na moru.

Tajna misija s atomskom bombom

Teški krstaš USS Indianapolis (CA-35), klase Portland, porinut je 1931. godine i tokom Drugog svjetskog rata učestvovao je u brojnim operacijama na Pacifiku.

Njegova najvažnija, ali i posljednja velika misija bila je u julu 1945. godine, kada je prevozio ključne komponente atomske bombe "Little Boy" do američke baze na ostrvu Tinijan. Ova strogo povjerljiva operacija bila je dio priprema za napad na Hirošimu.

Nakon uspješne isporuke tereta, brod je krenuo prema Filipinima. Međutim, upravo na povratku dogodila se tragedija koja je zauvijek promijenila njegovu sudbinu.

Torpeda japanske podmornice presudila brodu

U noći 30. jula 1945. godine USS Indianapolis plovio je bez pratnje kada ga je uočila japanska podmornica I-58, kojom je komandovao kapetan Močicura Hašimoto (Mochitsura Hashimoto).

Podmornica je ispalila šest torpeda, a dva su pogodila američki krstaš. Eksplozije su bile razorne – jedan udar uništio je prednji dio broda, dok je drugi izazvao ogromna oštećenja u unutrašnjosti.

USS Indianapolis potonuo je za svega 12 minuta. Od ukupno 1.195 članova posade, oko 300 ljudi poginulo je tokom napada ili ostalo zarobljeno u brodu.

Oko 900 mornara ostalo je u vodi, bez dovoljno čamaca za spašavanje i osnovnih zaliha.

Četiri dana pakla u Tihom okeanu

Preživjeli mornari suočili su se s gotovo nezamislivim uslovima. Danima su plutali na otvorenom moru izloženi jakom suncu, žeđi, gladi i hladnim noćima.

Najveći strah izazvali su napadi morskih pasa. Okeanski bjelorepi morski psi privučeni krvlju u vodi napadali su iscrpljene mornare, a mnogi preživjeli kasnije su svjedočili o jezivim trenucima kada su njihovi saborci nestajali pod površinom.

Dodatni problem bila je dehidracija. Neki mornari su u očaju pili morsku vodu, što je samo pogoršavalo njihovo stanje i izazivalo halucinacije.

Od oko 900 ljudi koji su preživjeli potonuće, nakon četiri i po dana spašeno je samo 316.

Spas stigao tek nakon nekoliko dana

Tragediju je dodatno povećalo to što američka mornarica nije odmah znala da je USS Indianapolis nestao. Zbog tajnosti misije i propusta u komunikaciji, pomoć nije stigla na vrijeme.

Preživjele je 2. avgusta 1945. godine slučajno uočio avion tokom rutinske patrole. Nakon toga pokrenuta je velika akcija spašavanja.

Poručnik Robert Adrian Marks odlučio je, uprkos riziku, spustiti hidroavion na nemirno more i pomoći mornarima. Njegova posada uspjela je spasiti desetine ljudi, dok su kasnije stigli i brodovi koji su izvukli ostale preživjele.

Kontroverze nakon tragedije

Nakon potonuća, kapetan Čarls B. Mekvej Treći (Charles B. McVay III) izveden je pred vojni sud i optužen za nemar jer nije koristio cik-cak plovidbu.

Mnogi stručnjaci kasnije su tvrdili da ta odluka vjerovatno ne bi spriječila napad, te da su veći problem bili propusti u sistemu komunikacije američke mornarice.

Tek 2000. godine njegovo ime je službeno očišćeno.

Tragedija USS Indianapolis ostala je simbol ratne žrtve, ljudske izdržljivosti i posljedica grešaka koje u ratu mogu imati katastrofalne posljedice.

Priča o ovom brodu dodatno je postala poznata nakon filma "Ralje" (Jaws) iz 1975. godine, u kojem lik Kvinta (Quint), kojeg glumi Robert Šo (Robert Shaw), prepričava stravično iskustvo preživjelih mornara.