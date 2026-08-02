Suša kakva se ne pamti: Evropi prijeti šteta od 126 milijardi eura

Evropski kontinent suočava se s jednom od najozbiljnijih suša posljednjih decenija. Višemjesečni nedostatak padavina, ekstremne temperature i novi toplotni valovi ostavili su teške posljedice širom Evrope. Prema procjenama ekonomskih i klimatskih stručnjaka, štete koje bi suše i ekstremne vrućine mogle izazvati do 2029. godine mogle bi dostići čak 126 milijardi eura. Najviše zabrinjava stanje velikih evropskih rijeka poput Dunava i Rajne, čiji su vodostaji pali na historijski nizak nivo. Problemi s nedostatkom vode već ugrožavaju poljoprivredu, industriju, energetiku i riječni transport. Dunav i Rajna na rekordno niskom nivou Nakon izuzetno sušnog perioda od aprila do juna, područja od Portugala do juga Finske suočila su se s ozbiljnim manjkom vode. U Apatinu u Srbiji vodostaj Dunava pao je na čak minus 84 centimetra, dok su neka alpska jezera gotovo potpuno presušila.

Voda postaje luksuz: Evropa plaća cijenu ekstremnih vrućina . Platforma X Voda postaje luksuz: Evropa plaća cijenu ekstremnih vrućina . Platforma X

Jezero Brenets na granici Švicarske i Francuske ostalo je gotovo bez vode, zbog čega je plovidba obustavljena. "Zabrinut sam, ovo su nepogode koje nismo mogli ni zamisliti. Očekivali smo mnogo toga, ali ne i suše u ovako brzom slijedu", rekao je mještanin švicarskog naselja Les Brenets Ivan Diring (Yvan Durig). Udari na hranu, industriju i transport Posljedice suše već se osjećaju u gotovo svim sektorima evropske ekonomije. Francuska strahuje od najlošijeg uroda kukuruza u posljednjih 50 godina, dok je Španija uvela stroga ograničenja korištenja vode za navodnjavanje. Nizozemska je zbog nestašice vode morala uvesti vanredne mjere, a na pojedinim grčkim otocima proglašeno je vanredno stanje.



Kontinent u crvenom: Historijska suša donosi milijarde eura štete . Screenshot Kontinent u crvenom: Historijska suša donosi milijarde eura štete . Screenshot