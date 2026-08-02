Suša kakva se ne pamti: Evropi prijeti šteta od 126 milijardi eura

Evropski kontinent suočava se s jednom od najozbiljnijih suša posljednjih decenija. Višemjesečni nedostatak padavina, ekstremne temperature i novi toplotni valovi ostavili su teške posljedice širom Evrope.
Prema procjenama ekonomskih i klimatskih stručnjaka, štete koje bi suše i ekstremne vrućine mogle izazvati do 2029. godine mogle bi dostići čak 126 milijardi eura.
Najviše zabrinjava stanje velikih evropskih rijeka poput Dunava i Rajne, čiji su vodostaji pali na historijski nizak nivo. Problemi s nedostatkom vode već ugrožavaju poljoprivredu, industriju, energetiku i riječni transport.
Dunav i Rajna na rekordno niskom nivou
Nakon izuzetno sušnog perioda od aprila do juna, područja od Portugala do juga Finske suočila su se s ozbiljnim manjkom vode.
U Apatinu u Srbiji vodostaj Dunava pao je na čak minus 84 centimetra, dok su neka alpska jezera gotovo potpuno presušila.
Jezero Brenets na granici Švicarske i Francuske ostalo je gotovo bez vode, zbog čega je plovidba obustavljena.
"Zabrinut sam, ovo su nepogode koje nismo mogli ni zamisliti. Očekivali smo mnogo toga, ali ne i suše u ovako brzom slijedu", rekao je mještanin švicarskog naselja Les Brenets Ivan Diring (Yvan Durig).
Udari na hranu, industriju i transport
Posljedice suše već se osjećaju u gotovo svim sektorima evropske ekonomije.
Francuska strahuje od najlošijeg uroda kukuruza u posljednjih 50 godina, dok je Španija uvela stroga ograničenja korištenja vode za navodnjavanje.
Nizozemska je zbog nestašice vode morala uvesti vanredne mjere, a na pojedinim grčkim otocima proglašeno je vanredno stanje.
Poseban problem predstavlja pad vodostaja Rajne, jedne od najvažnijih evropskih transportnih ruta. Zbog otežane plovidbe njemačke kompanije smanjuju proizvodnju, a ekonomisti upozoravaju da bi problemi na Rajni mogli usporiti privredni rast Njemačke.
Rajna povezuje industrijska središta Švicarske, Njemačke i Nizozemske s lukom u Roterdamu (Rotterdam), najvećom evropskom lukom, pa svaki zastoj direktno utiče na snabdijevanje i tržište.
Klimatske promjene ubrzavaju krizu
Stručnjaci upozoravaju da visoke temperature postaju glavni pokretač dugotrajnih sušnih perioda. Zagrijana atmosfera izvlači vlagu iz tla, rijeka i jezera, dodatno pogoršavajući stanje.
Klimatolog Štefan Ramstorf (Stefan Rahmstorf) iz Potsdama upozorio je da ovo više nije prolazna pojava, već trend koji bi se mogao nastaviti pogoršavati.
Biolog Torsten Renebart (Thorsten Rennebarth) objasnio je da su ovogodišnji problemi s Rajnom povezani i s manjkom snijega na Alpama tokom zime.
- Rijeka se ljeti tradicionalno napaja topljenjem snijega s Alpa, ali je ove godine taj priljev vode izostao - upozorio je.
Prema analizama naučne mreže World Weather Attribution, ključni faktor nije samo nedostatak padavina, već sve češći i duži toplotni valovi koji su iscrpili prirodne rezerve vode širom Evrope.