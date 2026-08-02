Mreža smrti hara Evropom: Tinejdžeri ubijaju za 25.000 eura

Evropom se širi novi oblik organiziranog kriminala koji istražitelji opisuju kao zastrašujući trend – kriminalne mreže putem interneta vrbuju tinejdžere i koriste ih za izvršenje teških zločina, uključujući ubistva.
Umjesto klasičnih metoda regrutacije, kriminalci sve češće koriste društvene mreže i aplikacije za komunikaciju kako bi pronašli mlade ljude spremne da za novac izvrše nasilne zadatke.
Europolova operativna grupa GRIMM upozorava da se ovaj model širi kroz više evropskih zemalja, a posebno je izražen u Skandinaviji, Velikoj Britaniji, Francuskoj, Njemačkoj i drugim državama.
Ubistva naručena preko interneta
Jedan od najpoznatijih slučajeva povezuje se s kriminalnom mrežom Foxtrot, koja je postala poznata po takozvanom modelu "nasilja kao usluge".
Istražitelji navode da su članovi mreže angažirali mlade ljude, često maloljetnike, kako bi izvršavali napade u zamjenu za obećani novac.
Mnogi od njih nikada nisu dobili dogovorenu isplatu jer su uhapšeni prije nego što bi završili zadatak.
U jednom slučaju 18-godišnji Atilla Azimov ubio je 20-godišnjeg Murada Abdelkadera u predgrađu Stockholma. Kasnije se ispostavilo da je meta bila pogrešna osoba.
Kriminal kao videoigra
Istražitelji upozoravaju da kriminalne grupe mladima predstavljaju ubistva kao svojevrsnu "igru". Zadaci se šalju putem aplikacija, a članovi mreže vode tinejdžere kroz svaki korak – od putovanja do lokacije oružja i mjesta napada.
Slučaj norveškog tinejdžera Johanesa Natlanda (Johannes Natland) pokazao je kako ovaj sistem funkcioniše.
Natland je, prema optužnici, preko interneta dobio ponudu da za oko 25.000 eura izvrši ubistvo u Velikoj Britaniji. Dobio je upute, kartu za putovanje i informacije o lokaciji oružja, ali je uhapšen prije nego što je izvršio napad.
Mladi postaju potrošna roba
Stručnjaci upozoravaju da kriminalne organizacije namjerno biraju mlađe osobe jer su lakše podložne manipulaciji i često ne razmišljaju o dugoročnim posljedicama.
Istražitelji navode da kriminalci računaju na to da će mladi izvršioci preuzeti najveći rizik, dok se organizatori i nalogodavci skrivaju iza ekrana.
- Ne brinu ih posljedice po tinejdžere. Kada budu uhapšeni, obećani novac više im nije potreban isplatiti - navode istražitelji.
Veze s međunarodnim kriminalom
Slučaj mreže Foxtrot dodatno je privukao pažnju zbog sumnji o vezama pojedinih članova s iranskim režimom. Švedski istražitelji tvrde da su neki napadi mogli biti povezani s političkim ciljevima, dok se dio nasilja odnosi na borbu kriminalnih grupa za prevlast na tržištu droge.
Europolova grupa GRIMM već je pokrenula akcije u više evropskih zemalja, a policije su izvršile stotine hapšenja.
Ipak, stručnjaci upozoravaju da se metoda brzo širi i da je opasnost i dalje prisutna jer druge kriminalne grupe preuzimaju isti model vrbovanja mladih ljudi za najteže zločine.
Kriminal više ne traži samo oružje – sve češće traži mlade ljude spremne da postanu njegovo sredstvo, piše Index.