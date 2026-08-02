Mreža smrti hara Evropom: Tinejdžeri ubijaju za 25.000 eura

Evropom se širi novi oblik organiziranog kriminala koji istražitelji opisuju kao zastrašujući trend – kriminalne mreže putem interneta vrbuju tinejdžere i koriste ih za izvršenje teških zločina, uključujući ubistva.

Umjesto klasičnih metoda regrutacije, kriminalci sve češće koriste društvene mreže i aplikacije za komunikaciju kako bi pronašli mlade ljude spremne da za novac izvrše nasilne zadatke.

Europolova operativna grupa GRIMM upozorava da se ovaj model širi kroz više evropskih zemalja, a posebno je izražen u Skandinaviji, Velikoj Britaniji, Francuskoj, Njemačkoj i drugim državama.

Ubistva naručena preko interneta

Jedan od najpoznatijih slučajeva povezuje se s kriminalnom mrežom Foxtrot, koja je postala poznata po takozvanom modelu "nasilja kao usluge".

Istražitelji navode da su članovi mreže angažirali mlade ljude, često maloljetnike, kako bi izvršavali napade u zamjenu za obećani novac.

Mnogi od njih nikada nisu dobili dogovorenu isplatu jer su uhapšeni prije nego što bi završili zadatak.

U jednom slučaju 18-godišnji Atilla Azimov ubio je 20-godišnjeg Murada Abdelkadera u predgrađu Stockholma. Kasnije se ispostavilo da je meta bila pogrešna osoba.