Novi detalji eksplozije u Moskvi: Meta napada bio general koji je slavio rođendan u restoranu

Prema pisanju ruskih medija, restoran je u trenutku eksplozije bio zatvoren za javnost zbog privatne zabave. Navodno je riječ bila o proslavi rođendana jednog ruskog generala.

Eksplozija ispred luksuznog restorana Balzi Rossi u centru Moskve izazvala je veliku pažnju javnosti, a ruski mediji navode da je moguća meta napada bio visoki vojni zvaničnik koji je u objektu navodno proslavljao rođendan.

Ruski novinar Oleg Kašin (Oleg Kashin) objavio je tvrdnje da je rođendan slavio Aleksandar Čajko (Aleksandr Chaiko), komandant ruskih zračno-svemirskih snaga. Ove informacije, međutim, nadležne službe još nisu službeno potvrdile.

Prema dosadašnjim informacijama, neidentificirana žena pokušala je ući u restoran, ali ju je zaštitar zaustavio na ulazu. U trenutku kada je bomba koju je nosila eksplodirala, poginuli su žena, zaštitar i još jedna osoba.

U eksploziji je povrijeđena najmanje 21 osoba, a među njima ima i teško povrijeđenih. Policija i istražne službe nastavile su uviđaj, dok su okolne ulice bile zatvorene.

Istraga bi trebala utvrditi ko stoji iza napada, da li je eksplozija bila planirana likvidacija ili je riječ o drugom motivu. Ruske vlasti zasad nisu iznijele zvaničnu verziju događaja.