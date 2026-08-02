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MISTERIOZNI NAPAD

Novi detalji eksplozije u Moskvi: Meta napada bio general koji je slavio rođendan u restoranu

Eksplozija ispred luksuznog restorana Balzi Rossi odnijela je tri života, a ruski mediji tvrde da je moguća meta bio visoki vojni zvaničnik

Krvavi rođendan: Bomba pred restoranom gdje je bio general. Platforma X

D. E.

prije 37 minuta

Eksplozija ispred luksuznog restorana Balzi Rossi u centru Moskve izazvala je veliku pažnju javnosti, a ruski mediji navode da je moguća meta napada bio visoki vojni zvaničnik koji je u objektu navodno proslavljao rođendan.

Prema pisanju ruskih medija, restoran je u trenutku eksplozije bio zatvoren za javnost zbog privatne zabave. Navodno je riječ bila o proslavi rođendana jednog ruskog generala.

Ruski novinar Oleg Kašin (Oleg Kashin) objavio je tvrdnje da je rođendan slavio Aleksandar Čajko (Aleksandr Chaiko), komandant ruskih zračno-svemirskih snaga. Ove informacije, međutim, nadležne službe još nisu službeno potvrdile.

Prema dosadašnjim informacijama, neidentificirana žena pokušala je ući u restoran, ali ju je zaštitar zaustavio na ulazu. U trenutku kada je bomba koju je nosila eksplodirala, poginuli su žena, zaštitar i još jedna osoba.

U eksploziji je povrijeđena najmanje 21 osoba, a među njima ima i teško povrijeđenih. Policija i istražne službe nastavile su uviđaj, dok su okolne ulice bile zatvorene.

Istraga bi trebala utvrditi ko stoji iza napada, da li je eksplozija bila planirana likvidacija ili je riječ o drugom motivu. Ruske vlasti zasad nisu iznijele zvaničnu verziju događaja.

# MRTVI
# EKSPLOZIJA
# RUSIJA
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