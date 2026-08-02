Donald Tramp prodaje rani pristup svojim objavama za čak 100.000 dolara mjesečno

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) prodavat će rani pristup svojim objavama na društvenoj mreži Truth Social po cijeni od čak 100.000 dolara mjesečno, piše Guardian.

Kompanija Trump Media and Technology Group u subotu je zvanično predstavila novu pretplatničku uslugu za pristup podacima pod nazivom Truth API. Riječ je o aplikacijskom programskom interfejsu (API) namijenjenom kompanijama, koji pretplatnicima omogućava licenciran i direktan pristup objavama u stvarnom vremenu na platformi Truth Social, uključujući objave predsjednika Donalda Trampa i drugih istaknutih korisnika.

Nova usluga

Vršilac dužnosti izvršnog direktora Kevin Mekgurn (Kevin McGurn) u saopćenju je naveo da će nova usluga korisnicima omogućiti pristup objavama koje imaju najveći utjecaj na tržište prije nego što ih vide ostali korisnici platforme.

Trgovačke firme i drugi pretplatnici koji plate uslugu moći će objavama pristupiti ranije od ostalih korisnika, a mjesečna pretplata može iznositi i do 100.000 dolara.

Iako slične servise za pristup podacima nude i druge društvene mreže, Truth Social se izdvaja po znatno višoj cijeni ove usluge.

Posebnost Truth Sociala ogleda se u tome što je njen najutjecajniji korisnik upravo Tramp, koji je ujedno i najveći dioničar matične kompanije čijim se dionicama javno trguje. Zbog toga bi od ove usluge mogao ostvariti i ličnu finansijsku korist.

U saopćenju se Tramp ne spominje direktno, ali njegov profil, sa oko 13 miliona pratilaca, daleko je najpraćeniji na platformi. Upravo putem njega često najavljuje važne političke odluke prije nego što ih objavi na drugim mjestima.

Kritičari smatraju da je riječ o očiglednom primjeru tržišne manipulacije i trgovanja na osnovu povlaštenih informacija. Tramp je više puta koristio Truth Social za objavljivanje važnih političkih poteza koji mogu imati direktan utjecaj na finansijska tržišta, uključujući odluke o carinama i ratu s Iranom.

Tokom prošle godine Tramp je u jednom danu objavio više od 100 poruka na Truth Socialu, u vrijeme kada su svjetska tržišta dionica bilježila pad zbog zabrinutosti da bi njegov ekonomski program mogao izazvati "Trumpcesiju" u Sjedinjenim Američkim Državama.

Investitori strahuju

Njegove objave o Iranu privukle su posebnu pažnju jer investitori i dalje strahuju da bi rast cijena nafte mogao zadržati inflaciju na visokom nivou.

Dionice Trump Medije pale su za više od 70 posto otkako je predsjednik prošle godine preuzeo dužnost, čime je izbrisano gotovo šest milijardi dolara vrijednosti za dioničare.

Ti gubici, zajedno s još nekoliko milijardi dolara investitorskih gubitaka povezanih s novim kriptovalutnim projektima Trampove porodice, našli su se pod dodatnom pažnjom nakon što je njegova godišnja finansijska prijava pokazala da je prošle godine ostvario više od milijardu dolara prihoda upravo od tih kompanija i njihovih ponuda.

Dan prije predstavljanja usluge Truth API, u petak, dionice Trump Medije porasle su za 5,5 posto i dostigle vrijednost od 10,39 dolara neposredno prije zatvaranja tržišta, objavio je Forbes.

Kompanija se do sada najvećim dijelom oslanjala na prihode od oglašavanja, ali bi novi API mogao značajno proširiti izvore prihoda ukoliko se pokaže uspješnim.