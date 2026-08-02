Pakao u Grčkoj: Uhapšeno 13 osoba zbog izazivanja požara, vatra prijeti gradovima

Grčka se i danas suočava s razornim šumskim požarima koji se velikom brzinom šire zapadno od Atine, dok se vatrogasci uz ogromne napore bore da spriječe katastrofu većih razmjera.
Više od 500 vatrogasaca, uz podršku kolega iz Rumunije i Francuske, cijelu noć gasilo je požar u planinskom području Kiterona. U akciji učestvuju i pripadnici vojske, brojni volonteri te teška mehanizacija.
S prvim zracima sunca u gašenje su se uključili i vatrogasni avioni i helikopteri, ali snažni vjetrovi i dalje otežavaju borbu s vatrom.
Najkritičnija situacija je na području Venize i Psathe, dok se požar kreće prema istoku i približava gradu Megari, udaljenom oko 50 kilometara od Atine.
Grčke vlasti saopćile su da je širom zemlje uhapšeno 13 osoba zbog sumnje da su iz nehata izazvale požare.
Istovremeno, veliki požar aktivan je i na ostrvu Kefaloniji, iako prema posljednjim informacijama nijedno naseljeno mjesto trenutno nije direktno ugroženo. Na Kritu je većina požara stavljena pod kontrolu.
Zbog širenja vatrene stihije naređena je evakuacija više naselja, a prema navodima lokalnih medija uništeno je do 200 kuća, iako vlasti još nisu službeno potvrdile taj podatak.
Meteorolozi procjenjuju da je u području sjeverozapadno i zapadno od Atine izgorjelo oko 10.000 hektara zemljišta.
Grčke vlasti upozoravaju da će naredni sati biti presudni jer jaki vjetrovi i dalje pogoduju širenju požara, zbog čega su sve raspoložive snage ostale na terenu.