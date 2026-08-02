Pakao u Grčkoj: Uhapšeno 13 osoba zbog izazivanja požara, vatra prijeti gradovima

Grčka se i danas suočava s razornim šumskim požarima koji se velikom brzinom šire zapadno od Atine, dok se vatrogasci uz ogromne napore bore da spriječe katastrofu većih razmjera.

Više od 500 vatrogasaca, uz podršku kolega iz Rumunije i Francuske, cijelu noć gasilo je požar u planinskom području Kiterona. U akciji učestvuju i pripadnici vojske, brojni volonteri te teška mehanizacija.

S prvim zracima sunca u gašenje su se uključili i vatrogasni avioni i helikopteri, ali snažni vjetrovi i dalje otežavaju borbu s vatrom.

Najkritičnija situacija je na području Venize i Psathe, dok se požar kreće prema istoku i približava gradu Megari, udaljenom oko 50 kilometara od Atine.