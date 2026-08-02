Bombastične priče o iranskom super oružju nemaju uporište u stvarnosti

Vodeći svjetski mediji posljednjih dana objavili su bombastične priče o novom iranskom oružju – bespilotnoj letjelici Hadid 110, predstavljajući je kao potencijalni adut koji bi mogao promijeniti tok sukoba na Bliskom istoku. Međutim, vojni analitičar Mario Galić smatra da je takva ocjena uveliko pretjerana.

Prema njegovim riječima, Hadid 110 zapravo nije bespilotna letjelica u klasičnom smislu, već vrlo primitivan krstareći projektil.

- Da bi bio dron, morao bi imati dvosmjernu vezu s operaterom. S obzirom na to da se Hadid 110 autonomno navodi na unaprijed odabrani nepokretni cilj, riječ je o krstarećem projektilu, a ne dronu – pojašnjava Galić.

Lažni adut

Dodaje kako je riječ o veoma malom projektilu, procijenjene dužine i raspona krila od oko dva metra. Pokreće ga mlazni motor, što mu omogućava najveću brzinu od oko 510 kilometara na sat i plafon leta do devet hiljada metara. Ipak, u poređenju s modernim zapadnim krstarećim projektilima, njegove performanse su znatno skromnije.

- Procijenjeni domet od oko 350 kilometara zapravo je vrlo mali za ovu vrstu oružja. Mlazni motor povećava njegove mogućnosti, ali i značajno poskupljuje proizvodnju – navodi Galić.

Najvećim ograničenjem smatra bojnu glavu mase svega 30 kilograma, koja nije dovoljna za ozbiljnija razaranja.

- Takva bojna glava nije namijenjena uništavanju utvrđenih vojnih ciljeva. Vjerovatnije je da je Hadid 110 projektovan za napade na takozvane meke ciljeve, poput radarskih antena, komunikacijskih sistema, spremnika goriva ili druge osjetljive infrastrukture – ističe on.

Oružani mit

Kao najvažniju novinu Galić izdvaja pokušaj iranskih konstruktora da smanje radarski odraz projektila. Zbog toga je nos letjelice oblikovan ravnim površinama koje podsjećaju na američki avion F-117 Nighthawk, jedan od prvih operativnih "stealth" aviona.

- Takav oblik trebao bi raspršivati radarske zrake i otežati otkrivanje projektila. Međutim, ostvarivanje stvarnih stealth karakteristika izuzetno je složen tehnološki zadatak. Tek će upotreba u realnim uslovima pokazati koliko su iranski inženjeri u tome zaista uspjeli – zaključuje Galić.