Bliski istok ključa: Iranska mreža ponovo aktivna

Nakon perioda velikih gubitaka i slabljenja, mreža oružanih grupa povezanih s Iranom ponovo pokazuje znakove jačanja, čime Teheran vraća dio uticaja na Bliskom istoku i povećava pritisak na Izrael i Sjedinjene Američke Države.

Takozvana "Osovina otpora", savez regionalnih grupa koje podržava Islamska Republika Iran, bila je ozbiljno oslabljena nakon izraelskih vojnih operacija poslije napada Hamasa u oktobru 2023. godine i kasnijih sukoba širom regije.

Među najvećim udarcima za ovu mrežu bile su likvidacije visokih lidera, uključujući vođu Hamasa Jahju Sinvara (Yahya Sinwar) i dugogodišnjeg lidera Hezbollaha Hasana Nasralaha (Hassan Nasrallah). Izrael je istovremeno pojačao napade na proiranske grupe u Iraku i sukobe s jemenskim Hutima.

Iran obnavlja uticaj

Stručnjaci smatraju da Teheran nije odustao od strategije oslanjanja na regionalne saveznike, već je nakon gubitaka počeo obnovu svojih kapaciteta.

- Ova mreža nije nestala, već se prilagođava novim okolnostima - navode analitičari, ističući da Iran kroz ove grupe decenijama pokušava odvraćati direktne napade na svoju teritoriju i širiti regionalni uticaj.

Posebno se izdvaja Hezbollah u Libanu, koji je prema procjenama analitičara uspio obnoviti dio svojih kapaciteta brže nego što se očekivalo.

Novi frontovi

Jemenski Huti posljednjih mjeseci ponovo su aktivirali svoje djelovanje, uključujući napade na ciljeve povezane sa Saudijskom Arabijom i prijetnje pomorskom saobraćaju u Crvenom moru.

Analitičari upozoravaju da se ove grupe ne mogu posmatrati samo kao produžena ruka Irana, jer svaka od njih ima vlastite političke i vojne ciljeve, ali ih s Teheranom povezuju zajednički interesi i ideološka bliskost.

Promjena odnosa snaga

Stručnjaci navode da je trenutna situacija pokazatelj da iranska mreža nije poražena, već da mijenja način djelovanja.

Dok Izrael i SAD nastoje ograničiti uticaj Teherana u regiji, Iran ponovo koristi svoje saveznike kako bi povećao pritisak i zadržao ulogu jednog od ključnih igrača na Bliskom istoku.

Nova aktivnost proiranskih grupa dodatno povećava strah od širenja sukoba i otvara pitanje da li regiju očekuje nova faza nestabilnosti.