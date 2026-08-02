MAGA pokret: Tejlor-Grin optužila Trampa za izdaju

Bivša članica Predstavničkog doma Kongresa SAD Marjorie Tejlor-Grin (Marjorie Taylor Greene) kritikovala je predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump), tvrdeći da je odstupio od obećanja zbog kojih je imao podršku velikog broja svojih birača.

Tejlor-Grin (Taylor Greene), republikanka iz savezne države Džordžija i nekada jedna od prepoznatljivih figura MAGA pokreta, poručila je da su mnogi pristalice Donalda Trampa (Donald Trump) glasali za njega jer je najavljivao izbjegavanje novih američkih vojnih angažmana u inostranstvu.

Ona je na društvenoj mreži X navela da su birači podržavali politiku "Amerika na prvom mjestu" upravo zbog obećanja da Sjedinjene Američke Države neće biti uvučene u nove ratove.

- Govorili smo: nema više ratova u inostranstvu. Zaista smo bili posvećeni tome i podržavali Donalda Trampa (Donald Trump) zato što je dao takvo obećanje. Ali nas je sve izdao - poručila je Tejlor-Grin (Marjorie Taylor Greene).

Njene izjave izazvale su pažnju jer dolaze iz redova pokreta koji je godinama bio među najčvršćim bazama Trampove (Trump) političke podrške.

Kritike bivše kongresmenke otvorile su pitanja o odnosu dijela konzervativnih birača prema politici Bijele kuće i mogućim nesuglasicama unutar MAGA pokreta.