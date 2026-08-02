Gradonačelnik Moskve napad na restoran nazvao terorističkim činom

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin (Sergey Sobyanin) eksploziju koja se dogodila u restoranu Balzi Rossi u centru Moskve okarakterisao je kao brutalan teroristički čin.

Na društvenim mrežama Sobjanin je naveo da je u glavnom gradu Rusije počinjen "brutalan teroristički čin" u kojem je izgubljeno više ljudskih života, dodajući da se povrijeđeni nalaze u gradskim bolnicama gdje im se pruža sva potrebna medicinska pomoć.

Troje poginulo

Prema pisanju ruskih državnih medija, koji se pozivaju na lokalne zvaničnike, eksplozija se dogodila u subotu navečer u restoranu Balzi Rossi, luksuznom italijanskom ugostiteljskom objektu u centralnom dijelu Moskve.

U eksploziji su poginule tri osobe, među kojima je i žena za koju vlasti tvrde da je donijela eksplozivnu napravu.

Ruski mediji navode da je meta napada bio jedan ruski general, koji je u restoranu obilježavao rođendan.