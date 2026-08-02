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KRVAVI NAPAD U MOSKVI

Gradonačelnik Moskve napad na restoran nazvao terorističkim činom

Najmanje 21 osoba je povrijeđena nakon što je eksplozivna naprava aktivirana u restoranu na Kudrinskom trgu

Eksplozija u Rusiji. AP

A. O. / AP

prije 27 minuta

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin (Sergey Sobyanin) eksploziju koja se dogodila u restoranu Balzi Rossi u centru Moskve okarakterisao je kao brutalan teroristički čin.

Na društvenim mrežama Sobjanin je naveo da je u glavnom gradu Rusije počinjen "brutalan teroristički čin" u kojem je izgubljeno više ljudskih života, dodajući da se povrijeđeni nalaze u gradskim bolnicama gdje im se pruža sva potrebna medicinska pomoć.

Troje poginulo 

Prema pisanju ruskih državnih medija, koji se pozivaju na lokalne zvaničnike, eksplozija se dogodila u subotu navečer u restoranu Balzi Rossi, luksuznom italijanskom ugostiteljskom objektu u centralnom dijelu Moskve.

U eksploziji su poginule tri osobe, među kojima je i žena za koju vlasti tvrde da je donijela eksplozivnu napravu.

Ruski mediji navode da je meta napada bio jedan ruski general, koji je u restoranu obilježavao rođendan.

Kako prenosi agencija Ria Novosti, pozivajući se na Nacionalni antiteroristički komitet, najmanje 21 osoba je povrijeđena nakon što je eksplozivna naprava aktivirana u restoranu na Kudrinskom trgu.

Ria Novosti je objavila i da je žena pokušala unijeti bombu u restoran, ali joj zaštitar nije dozvolio ulazak prije nego što je došlo do eksplozije.

Istraga u toku

Moskovski istražni komitet još je u subotu navečer saopćio da je istraga u toku. Do nedjelje poslijepodne ruske vlasti nisu objavile nove informacije, a odgovornost za napad niko nije javno preuzeo.

Prema istom izvoru, restoran je u vrijeme eksplozije bio zatvoren za privatni događaj. Snimci koje su objavili ruski državni mediji prikazuju veliki broj pripadnika policije pod punom opremom, više vozila hitne pomoći i drugih interventnih službi na mjestu tragedije.

# MOSKVA
# EKSPLOZIJA
# RUSIJA
# SERGEY SOBYANIN
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