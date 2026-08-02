Srušila se dva helikoptera tokom gašenja požara u Grčkoj: Traga se za članovima posade

Dva helikoptera angažovana na gašenju velikih šumskih požara zapadno od Atine srušila su se u subotu, a u toku je opsežna potraga za članovima posade.

Prema dostupnim informacijama, nesreća se dogodila u području mjesta Psatha. Helikoptere je koristila vatrogasna služba, a u svakoj letjelici nalazila su se po dva člana posade. Neposredno prije pada poletjeli su s vojnog aerodroma Elefsina.

Spasilačke ekipe odmah su upućene na teren, dok zvanične informacije o sudbini članova posade još nisu objavljene.

Nesreća se dogodila u vrijeme kada se Grčka bori s velikim šumskim požarima koji su zahvatili više dijelova zemlje. Hiljade ljudi evakuisane su iz ugroženih područja, uključujući stanovnike i turiste.

Na ostrvu Krit požari su zahvatili hiljade hektara zemljišta, zbog čega je privremeno evakuisano oko 8.000 ljudi. Evakuacije su provedene i u centralnoj Grčkoj, dok su nova požarišta registrovana na ostrvima Paros, Andros i Kalimnos.

Grčki premijer Kiriakos Micotakis upozorio je da zemlju očekuju izuzetno teški dani zbog ekstremnih vremenskih uslova. Istakao je da snažni vjetrovi, koji dostižu brzinu i do 100 kilometara na sat, otežavaju gašenje požara i ograničavaju mogućnost djelovanja aviona za gašenje vatre.

Premijer je ujedno odao počast trojici vatrogasaca koji su prethodnih dana izgubili život u borbi s vatrenom stihijom te zahvalio vatrogascima, volonterima i pripadnicima vojske na naporima u suzbijanju požara.