Požari se približavaju Atini: Nove evakuacije, jak vjetar otežava gašenje iz zraka

Situacija s velikim šumskim požarima u Grčkoj i dalje je izuzetno teška, a vatrena stihija približava se zapadnim dijelovima Atine. Zbog širenja požara vlasti su naredile evakuaciju naselja Kandili, Agia Skepija i Toutouli.

Na terenu je angažovano gotovo 500 vatrogasaca i 23 aviona, ali snažni udari vjetra otežavaju gašenje jer sprječavaju letjelice da uzimaju vodu iz mora. Požar, koji je izbio u blizini Agios Vasileiosa, proširio se prema Porto Germenu i šumovitim predjelima zapadno od glavnog grada.

Spasilačke službe morskim putem evakuirale su više od 260 osoba iz priobalnih područja do kojih se zbog vatre i gustog dima nije moglo kopnenim putem. Lokalni stanovnici opisuju razmjere katastrofe kao potpuno uništenje prirode.

Požari su posljednjih dana pogodili i druge dijelove Evrope. U Francuskoj je najveći požar stavljen pod kontrolu nakon masovne evakuacije stanovništva, dok su u Francuskoj i Španiji stotine hiljada ljudi bile primorane napustiti svoje domove i ljetovališta zbog širenja vatrene stihije.