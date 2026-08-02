Sedam godina bila jedina žena među 32 muškarca na pustom ostrvu: Priča koja je šokirala svijet

Priča o Japanki Kazuko Higi i grupi muškaraca koji su godinama bili odsječeni od svijeta na ostrvu Anatahan i danas se smatra jednom od najneobičnijih priča o preživljavanju. Nakon završetka Drugog svjetskog rata, Kazuko i još 32 muškarca ostali su zarobljeni na ostrvu, ne znajući da je rat završen.

Kazuko je na ostrvo stigla još prije rata sa suprugom, a izolovana zajednica u početku je uspijevala preživjeti zahvaljujući prirodnim resursima. Međutim, dolaskom grupe japanskih vojnika i ribara, koji su nakon potapanja brodova pronašli utočište na ostrvu, život je postao znatno složeniji.

Prekretnica se dogodila kada su na ostrvu pronađena dva pištolja iz srušenog američkog aviona. Oružje je promijenilo odnose među preživjelima, a borba za prevlast i ljubomora doveli su do niza smrtonosnih sukoba. Tokom godina više muškaraca izgubilo je život u međusobnim obračunima, dok je broj preživjelih stalno opadao.

Kada su preostali stanovnici zaključili da sukobi neće prestati, dio njih odlučio je ukloniti Kazuko, smatrajući da je ona uzrok podjela među muškarcima. Upozorena na plan, pobjegla je u unutrašnjost ostrva, gdje se skrivala više od mjesec dana.

Spas je stigao 1951. godine, kada je američki brod pronašao Kazuko i ostale preživjele te ih evakuisao s ostrva. Njena priča kasnije je inspirisala brojne knjige i filmske adaptacije, a događaji s Anatahana ostali su upamćeni kao jedna od najneobičnijih priča o izolaciji i borbi za opstanak nakon Drugog svjetskog rata.