Izraelski ministar odbacio sporazum s Hamasom: "Moramo preuzeti punu kontrolu nad Gazom"

Izraelski ministar energetike Eli Koen (Cohen) izjavio je da Izrael ne planira prihvatiti sporazum s Hamasom kojim bi se okončali vojni napadi na Pojas Gaze, ističući da je cilj potpuna kontrola nad tom teritorijom.

Koen je naveo da Izrael, prema njegovim tvrdnjama, trenutno kontroliše oko 70 posto Gaze te da bi operacije trebale biti nastavljene dok se ne ostvare postavljeni ciljevi.

- Trenutno ne postoji nikakav zvaničan sporazum o zaustavljanju vojnih napada - poručio je izraelski ministar, čime se pridružio zvaničnicima koji se protive prijedlozima o prekidu vatre.

Mogući sporazum, koji se pokušava postići uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, predviđa razoružavanje Hamasa u zamjenu za prekid sukoba.

Protiv prijedloga izjasnio se i izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir, koji je ranije poručio da je nacrt dogovora neprihvatljiv.

Stavovi dijela izraelskog rukovodstva dodatno otežavaju napore za postizanje dogovora i smanjuju mogućnost skorog završetka višemjesečnih sukoba u Gazi.