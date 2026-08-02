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ŠOKANTNO OTKRIĆE

Na sahrani supruga otkrila šokantnu istinu: Saznala da je imao još dvije žene

Kalina Masedo tvrdi da je nakon smrti muža saznala za njegove paralelne veze koje je godinama skrivao

Kalina Masedo. Instagram

B. A.

prije 2 sata 25 minuta

Arhitektica Kalina Masedo (33) iz Brazila doživjela je nevjerovatno otkriće tokom sahrane svog supruga. Dok se opraštala od njega nakon tragične saobraćajne nesreće, saznala je da je njen partner, s kojim je bila 12 godina, imao još dvije veze.

Kako je ispričala, sve je počelo kada je njena majka na sahrani slučajno razgovarala s jednom ženom koja je došla da isprati pokojnika. Tokom razgovora otkriveno je da je i ona bila u vezi s njim nekoliko godina.

Kada je žena čula ime pokojnika i saznala da razgovara s majkom njegove supruge, ostala je u šoku. Kalinina porodica tada je shvatila da nisu jedini koji su ga poznavali kao partnera.

Majka joj isprva nije željela odmah reći za saznanje jer je Kalina bila u velikoj žalosti zbog gubitka supruga. Istinu je kasnije podijelila s njenom prijateljicom, koja joj je nakon nekoliko dana savjetovala da se prisjeti i loših stvari iz njihove veze.

Kalina je potom počela istraživati njegove profile na društvenim mrežama i otkrila dodatne detalje o njegovim odnosima. Kako tvrdi, saznala je da je imao više paralelnih veza, uključujući i odnos sa 19-godišnjom pripravnicom.

- Bio je to veliki šok. Bila sam slomljena zbog njegove smrti, a istovremeno sam osjećala krivicu jer sam ranije pokušavala izaći iz te veze, ne znajući šta se zapravo dešavalo - ispričala je.

Putem društvenih mreža stupila je u kontakt s nekim ženama koje su bile povezane s njenim suprugom. Jedna od njih, prema njenim riječima, nije znala da je on oženjen, dok je druga navodno bila svjesna da je u vezi sa zauzetim muškarcem.

Kasnije je saznala i da je njen suprug preminuo tokom puta na kojem je navodno trebao da se sastane s jednom od ljubavnica.

Kalina je svoju priču podijelila na društvenim mrežama, gdje je izazvala veliku pažnju javnosti. Istakla je da joj je nakon svega najteže bilo suočiti se s činjenicom da osoba s kojom je provela više od decenije nije bila ona kakvom ju je predstavljala.

# LJUBAVNICA
# ARHITEKTICA
# SAHRANA
# KALINA MASEDO
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