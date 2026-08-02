Osvojio 220 miliona pa preminuo: Supruga osim nasljedstva dobila i bizarnu obavezu

Neobičan pravni slučaj u Italiji povezuje dvije žene koje se nikada nisu upoznale. Životi 37-godišnje žene iz Chietija, koja danas živi u Padovi, i 53-godišnjakinje iz Varesea isprepleli su se zahvaljujući vozaču kamiona iz Padove koji je 2019. godine osvojio jedan od najvećih dobitaka u historiji italijanske lutrije SuperEnalotto.

Iznenadna smrt

Nakon njegove iznenadne smrti, njegova druga supruga postala je jedina nasljednica njegove imovine. Međutim, prema italijanskom zakonu, preuzela je i obavezu isplate alimentacije njegovoj bivšoj supruzi – iznosa koji se procjenjuje na oko 5.000 eura mjesečno.

Italijan je osvojio jackpot od 220 miliona eura tokom poslovnog puta u Lodiju. Nakon odbitka poreza ostalo mu je oko 180 miliona eura. U sedmicama koje su uslijedile potpuno je promijenio život: dao je otkaz, kupio novi automobil i kuću. Istovremeno se razveo od prve supruge, od koje je već duže vrijeme faktički bio razdvojen, iako razvod tada još nije bio pravosnažno okončan, prenosi 24ur.com.

Dogovorili alimentaciju nakon brzog razvoda

Nakon brzog razvoda bivši supružnici dogovorili su da muškarac bivšoj supruzi isplaćuje mjesečnu alimentaciju od 6.300 eura. Žena, koja je radila kao čistačica, finansijski je ovisila o tom novcu.

Nedugo nakon razvoda upoznao je novu partnericu, kojom se oženio 24. jula 2025. godine. Zajedno su se preselili u Padovu.

Muškarac je iznenada preminuo 28. juna ove godine. Kako nije imao djece, njegova druga supruga postala je jedina nasljednica njegove imovine. S nasljedstvom je, međutim, preuzela i zakonsku obavezu nastavka isplate alimentacije bivšoj supruzi pokojnika.

Riječ je o takozvanoj nasljednoj alimentaciji, koju nakon smrti osobe koja je prvobitno bila obavezna na isplatu preuzima nasljednik ili više njih.

Nakon smrti bivšeg supruga, prva supruga obratila se nadležnim institucijama jer su isplate alimentacije prestale. Prema navodima medija, ona sada potražuje oko 5.000 eura mjesečno.