Singapur protjerao članove engleskog benda: Vikali su "Sloboda Palestini" na koncertu

Članovi britanske grupe Massive Attack saopćili su da su "iznenađeni i razočarani" postupanjem singapurskih vlasti nakon što su tokom nastupa u toj državi izrazili podršku Palestini.

U objavi na Instagramu naveli su da je policija privela članove benda, izolovala ih i pojedinačno ispitivala, dok su nekima pretražene hotelske sobe, a pasoši privremeno oduzeti, piše BBC.

Incident se dogodio nakon koncerta održanog 29. jula, tokom kojeg su dvojica članova benda podigla palestinsku zastavu. Zajedno s publikom uzvikivali su "Free Palestine" (Sloboda Palestini).

Iz Massive Attacka su naveli da su "veliki dijelovi publike spontano skandirali 'Free Palestine'" i prije početka i na kraju koncerta. Dodali su da su posjetioci vjerovatno bili svjesni da bi takav čin mogao predstavljati kršenje državnih propisa o cenzuri, ali ih to nije spriječilo.

Stroga pravila u Singapuru

Singapur, koji primjenjuje stroga pravila o javnom govoru i okupljanju, nakon toga je objavio da je bendu trajno zabranjen povratak u zemlju.

Glasnogovornica policije saopćila je u petak da dvojici članova benda neće biti dozvoljen ponovni ulazak u Singapur niti će tamo više moći nastupati.

Robert Del Naja i Grant Marshall dobili su "stroga upozorenja" zbog navodnog kršenja dva zakona koji ograničavaju javno isticanje stranih zastava i regulišu političko izražavanje na javnim događajima.

Bend se nije direktno osvrnuo na zabranu, ali je cijelu situaciju opisao kao "nadrealno iskustvo". Naveli su da "nisu mogli ni zamisliti da bi samo držanje zastave suverene države koju priznaje 157 zemalja moglo predstavljati kršenje bilo kojeg zakona".

Poručili su i da su "ponosni na taj spontani čin" zajedno s publikom u Singapuru, za koju smatraju da je "osjetila moralnu obavezu iskazati solidarnost s palestinskim narodom".

Pozadina slučaja

Massive Attack je poznat po otvorenom iznošenju političkih stavova o brojnim pitanjima, uključujući i rat u Gazi.

Robert Del Naja ranije ove godine uhapšen je pod sumnjom da je iskazao podršku zabranjenoj organizaciji Palestine Action tokom protesta u Londonu. Tada je 61-godišnji muzičar sjedio među stotinama demonstranata držeći natpis: "Protivim se genocidu, podržavam Palestine Action".

Singapur ima čvrst stav prema javnim istupima vezanim za rat između Izraela i Gaze. Vlasti ove multikulturalne države tvrde da je takav pristup neophodan radi očuvanja međunacionalnog i društvenog sklada.

Ministarstvo unutrašnjih poslova još je 2023. godine izdalo saopćenje u kojem građanima savjetuje da izbjegavaju "javno isticanje i nošenje predmeta" povezanih s ratom, uključujući i strane nacionalne simbole.

Massive Attack se trenutno nalazi na svjetskoj turneji, a nakon azijskog dijela turneje naredne sedmice nastupit će u Australiji. BBC je zatražio komentar od singapurske policije.