Video / Sudarila se dva helikoptera za gašenje požara, poginule dvije osobe

Na snimku incidenta, koji se dogodio oko 65 kilometara zapadno od Atine, vidi se kako jedan helikopter Bell udara u rotor drugog, nakon čega se letjelica zapalila i srušila u provaliju. Drugi helikopter uspio je prinudno sletjeti.

Požari koji posljednjih dana haraju Grčkom odnijeli su i ljudske živote nakon što su se tokom akcije gašenja sudarila dva helikoptera. U nesreći su poginuli danski pilot i oficir za vezu grčke vatrogasne službe, dok su britanski pilot i još jedan grčki koordinator preživjeli.

Šumski požari izbili su širom Grčke ove sedmice, zbog čega su organizovane masovne evakuacije stanovništva. S razornim požarima suočavaju se i druge evropske zemlje usljed dugotrajnih toplotnih valova.

Prema saopćenju grčke vatrogasne službe, dva helikoptera Bell, koja je angažovala australijska kompanija McDermott Aviation, sudarila su se u nedjelju tokom gašenja velikog šumskog požara na granici Atike i Beotije.

Posada jednog helikoptera spašena je, dok je jedan član druge posade pronađen bez svijesti i kasnije je preminuo.

Grčki premijer Kirijakos Micotakis izrazio je "duboku tugu" zbog tragedije.

- Smrt grčkog koordinatora i danskog pilota ispunjava sve tugom - poručio je Micotakis na društvenoj mreži X, uputivši saučešće porodicama stradalih.

Svi helikopteri prizemljeni

Prema sigurnosnom protokolu, svi helikopteri Bell u Grčkoj privremeno su prizemljeni, potvrdio je izvor iz Ministarstva civilne zaštite za BBC. Dodao je da je drugi helikopter, koji je učestvovao u sudaru, prinudno sletio na područje obraslo niskim rastinjem.

- Britanski pilot i oficir za vezu grčke vatrogasne službe prošli su s lakšim povredama - rekao je izvor.

Obojica su ostala pri svijesti te su zadržana u bolnici na 24-satnom posmatranju iz predostrožnosti.

Isti izvor naveo je za BBC da je preživjeli Britanac bio privatni pilot angažovan za sezonu gašenja šumskih požara, te da nije bio dio bilo kakvog programa saradnje između Velike Britanije i Grčke.

Grčki portal Ekatimerini objavio je da su preživjeli odmah prijavili sudar, čime su spasilačke ekipe brzo usmjerene prema mjestu nesreće.

Imena četvorice članova posade nisu objavljena.

Džon Mekdermot, osnivač i predsjednik kompanije McDermott Aviation, izrazio je saučešće porodicama poginulih.

- Misli i najdublje saučešće svih naših zaposlenih uz porodice, prijatelje i kolege onih koji su pogođeni ovom tragičnom nesrećom. Kompanija McDermott Aviation tijesno sarađuje s nadležnim organima i nastavit će pružati svu potrebnu pomoć tokom istrage - rekao je Mekdermot.

Požari u Evropi

U međuvremenu, helikopteri "Erickson Air-Crane" i "Chinook", kao i avioni za vodeno bombardovanje "Canadair", nastavljaju učestvovati u gašenju požara.

Početkom sedmice veliki požari zahvatili su i Francusku i Španiju, gdje su najveća žarišta bila u blizini Madrida i Bordoa. Iako su požari uglavnom stavljeni pod kontrolu, vatra i dalje tinja na pojedinim područjima, a oko 300.000 evakuisanih stanovnika počelo se vraćati svojim domovima.

Grčki mediji opisuju "titansku bitku" na području Porto Germena, Psate, Fokide, Megare i Kefalonije, gdje se više od 500 vatrogasaca već 72 sata bori s vatrenom stihijom.

Stručnjaci upozoravaju da većinu šumskih požara izazivaju ljudi, namjerno ili slučajno, dok klimatske promjene dodatno pogoršavaju uslove za njihovo brzo širenje. Blaga i vlažna zima pogodovala je rastu vegetacije, koja se tokom ljetnih vrućina osušila i postala idealno gorivo za požare.