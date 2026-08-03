Zemljotres jačine 5,6 stepeni pogodio Egipat, podignut nivo pripravnosti: Snimljen trenutak podrhtavanja tla, čuju se povici građana

Zemljotres jačine 5,6 stepeni po Richterovoj skali pogodio je područje sjeverno od egipatskog grada Sueza, nešto poslije tri sata ujutro, saopćio je Nacionalni istraživački institut za astronomiju i geofiziku Egipta. Prema informacijama Instituta, epicentar potresa nalazio se oko 38 kilometara sjeverno od Sueza. Za sada nema prijavljenih žrtava niti materijalne štete.

Egipatski Crveni polumjesec aktivirao je plan za vanredne situacije u guvernerijama u kojima se osjetilo podrhtavanje tla. Građanima je preporučeno da izbjegavaju objekte koji pokazuju znakove mogućeg oštećenja konstrukcije te da prate zvanične informacije dok nadležne službe nastavljaju procjenu stanja. Njemački istraživački centar za geonauke (GFZ) izmjerio je jačinu potresa od 5,4 stepena, navodeći da se zemljotres dogodio na dubini od oko 10 kilometara.

Podrhtavanje tla osjetilo se na širem području Kaira, kao i u nekoliko drugih egipatskih guvernerija. Ministar zdravstva Egipta Khaled Abdel-Ghaffar naredio je aktiviranje plana Ministarstva za vanredne situacije i formiranje centralne krizne operativne sale u Novom glavnom gradu. Ona je povezana s jedinicama hitne pomoći širom zemlje radi neprekidnog praćenja situacije.