Tramp najavio nove pregovore s Iranom: "Ne želim ubijati ljude"

Američki predsjednik Donald Tramp najavio je da će danas poslijepodne početi novi pregovori s Iranom, nakon što je, prema njegovim riječima, odustao od planiranih "masovnih" napada na tu zemlju.

Tramp je novinarima u predsjedničkom avionu rekao da su obje strane u kontaktu putem pregovora.

- Znali su koliki će napad biti jer su vidjeli da se priprema. Razgovaramo s njima kroz pregovore - izjavio je američki predsjednik.

Saveznici tražili odgodu

Tramp je ranije na društvenoj mreži Truth Social objavio da su ga Iran i američki saveznici na Bliskom istoku zamolili da pričeka s napadom, jer smatraju da postoji mogućnost postizanja sporazuma.

Kasnije je u razgovoru s novinarima potvrdio da su saudijski prijestolonasljednik Muhamed bin Salman, kao i partneri iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i Katara, tražili od njega da ne pokrene vojnu akciju tokom vikenda.

- Sve je bilo spremno. Tražili su odgodu jer misle da je dogovor moguć. Postoji dogovor oko Hormuza, a bit će i oko nuklearnog programa - rekao je Tramp.

On nije želio precizirati rok za postizanje eventualnog sporazuma s Teheranom, ali je poručio:

- Vidjet ćemo kako će to ići. Spremni smo krenuti kad god poželimo... Ne želim ubijati ljude.

Iran negira da je tražio odgodu

Iran se zasad nije zvanično oglasio povodom Trampovih najava. Ipak, iranska poluzvanična novinska agencija Mehr objavila je da Teheran nije tražio od SAD-a odgađanje vojnih akcija, ocijenivši Trampove tvrdnje kao "ništa drugo nego novu laž".

Istovremeno, iranski mediji prenijeli su izjavu ministra vanjskih poslova Abasa Aragčija, prema kojoj su pregovori s Omanom o sporazumu za Hormuški moreuz "pred završetkom".

Pad cijena nafte nakon najave pregovora

Nakon Trampove objave, cijene nafte na svjetskim tržištima pale su tokom ponedjeljka ujutro u trgovanju u Aziji.

Cijena sirove nafte Brent pala je 4,5 posto, na 83,98 dolara po barelu, dok je nafta na američkom tržištu pojeftinila 4,6 posto, na 80,74 dolara.

Cijene energenata osciliraju od početka sukoba 28. februara zbog poremećaja u plovidbi Hormuškim moreuzom, kojim prolazi oko 20 posto svjetske sirove nafte i ukapljenog prirodnog plina.

Američki predsjednik zasad nije otkrio gdje će se održati pregovori niti ko će učestvovati u njima.

Tramp ranije razmatrao nove napade

Američki predsjednik ranije je planirane napade opisao kao "najveći napad od Drugog svjetskog rata", tvrdeći da bi oni mogli ugroziti mogućnost pregovaračkog završetka višemjesečnog sukoba.

Nije odgovorio na pitanje da li je planirao napade na iransku energetsku infrastrukturu, što bi prema ocjenama stručnjaka za međunarodno pravo moglo predstavljati ratni zločin.

Tramp je i ranije slao oštra upozorenja Teheranu, nakon kojih je ponovo insistirao na diplomatskom rješenju. U subotu je objavio da je SAD "spreman i naoružan za akciju protiv Islamske Republike Iran, uz nivo vojne moći i snage kakav nije viđen od Drugog svjetskog rata".

Ipak, pojasnio je da je napad otkazao "za buduću dobrobit svijeta, ali i za opstanak uspješnog i prosperitetnog Irana".

Slična situacija dogodila se 7. aprila, kada je Tramp upozorio da će "večeras nestati cijela jedna civilizacija" ako Iran odbije mirovne pregovore. Ta prijetnja rezultirala je direktnim pregovorima u Pakistanu koje je vodio potpredsjednik Džej Di Vens, ali oni nisu doveli do sporazuma.

S iranske strane, vršilac dužnosti ministra odbrane Madžid Ibn al-Reza ranije je poručio da Teheran svaku prijetnju protivnika smatra "stvarnom i vjerodostojnom", čak i ako je dio psihološkog rata.

- Neće nas zateći nespremne niti ćemo ostati pasivni - izjavio je.

U Sjedinjenim Američkim Državama, Trampova administracija uglavnom zanemaruje podatke koji pokazuju da su rat i njegove ekonomske posljedice nepopularni među dijelom građana, uključujući i brojne republikance. Ankete koje ukazuju na nezadovoljstvo vođenjem sukoba zabrinjavaju neke konzervativne stratege uoči izbora za Kongres u novembru.