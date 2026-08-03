Otac ubio sina puhačem za lišće: "Mislio sam da će biti smiješno"

Protiv Džejmsa Vestervelta s Floride podignuta je optužnica za ubistvo njegovog šestomjesečnog sina, koji je u augustu 2024. godine preminuo nakon što je otac na njemu koristio puhač za lišće.

Vestervelt (38) se već nalazio u zatvoru zbog ranijih optužbi za zlostavljanje istog djeteta, a istražiteljima je priznao da je koristio uređaj na bebi jer je, kako je rekao, mislio da će to biti smiješno, piše People.

Slučaj seže u ljeto 2024. godine, kada su zamjenici šerifa okruga Marion pozvani u kuću Vestervelta u Ocali zbog prijave da dijete ne reaguje.

Beba je hitno prevezena u bolnicu i priključena na aparate za održavanje života, ali je nekoliko dana kasnije preminula.

Ljekari su utvrdili da je smrt nastupila usljed tupe povrede glave izazvane nasilnim tresenjem. Istražitelji su kasnije pronašli videosnimak nastao prije smrti djeteta, na kojem se vidi kako Vestervelt usmjerava zrak iz puhača za lišće prema licu bebe, što je prema navodima istrage povezano sa smrtnim ishodom.

Vlasti su ga ponovo ispitale u zatvoru nakon hapšenja u aprilu ove godine. Prema saopćenju ureda šerifa, tokom razgovora dao je izjave koje su se razlikovale od njegovog ranijeg iskaza.

- Od njegove prve izjave prošlo je nekoliko godina. Sada je iznio dovoljno proturječnih informacija da u saradnji s državnim tužilaštvom podignemo optužnicu za ubistvo - navodi se u saopćenju koje prenose mediji.

Javno dostupni sudski dokumenti pokazuju da je Vestervelt prvobitno bio optužen za ubistvo drugog stepena. Tužioci su kasnije odbacili tu optužbu i 30. jula podnijeli novu optužnicu za ubistvo prvog stepena s predumišljajem.