Video / Ukrajinci nemilosrdno udaraju po "ruskom Amazonu": Pogođeno još jedno skladište

U logističkom centru kompanije Wildberries u mjestu Hrjastovo u ruskoj Vladimirskoj oblasti jutros je izbio požar, a ruski Telegram kanali navode da je postrojenje navodno pogođeno ukrajinskim dronovima. Snimci napada Fotografije i snimci koje su objavili lokalni stanovnici prikazuju gust crni dim iznad objekta, dok se prema navodima pojedinih izvora neposredno prije izbijanja požara na tom području mogla vidjeti bespilotna letjelica.

Iz kompanije Wildberries potvrdili su da je došlo do požara i saopćili da prema prvim informacijama nema povrijeđenih ni stradalih osoba. Ukrajinska vojska zasad se nije oglasila o ovom slučaju, a razmjeri materijalne štete još nisu poznati. Niz udara na "ruski Amazon" Napadi na rusku infrastrukturu posljednjih mjeseci sve su učestaliji, a Wildberries, jedan od najvećih ruskih internet trgovaca, našao se među češćim metama. Samo dan ranije, 2. augusta, pogođeno je skladište iste kompanije u Samarskoj oblasti.