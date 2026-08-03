Video / Ukrajinci nemilosrdno udaraju po "ruskom Amazonu": Pogođeno još jedno skladište

U logističkom centru kompanije Wildberries u mjestu Hrjastovo u ruskoj Vladimirskoj oblasti jutros je izbio požar, a ruski Telegram kanali navode da je postrojenje navodno pogođeno ukrajinskim dronovima.
Snimci napada
Fotografije i snimci koje su objavili lokalni stanovnici prikazuju gust crni dim iznad objekta, dok se prema navodima pojedinih izvora neposredno prije izbijanja požara na tom području mogla vidjeti bespilotna letjelica.
Iz kompanije Wildberries potvrdili su da je došlo do požara i saopćili da prema prvim informacijama nema povrijeđenih ni stradalih osoba. Ukrajinska vojska zasad se nije oglasila o ovom slučaju, a razmjeri materijalne štete još nisu poznati.
Niz udara na "ruski Amazon"
Napadi na rusku infrastrukturu posljednjih mjeseci sve su učestaliji, a Wildberries, jedan od najvećih ruskih internet trgovaca, našao se među češćim metama. Samo dan ranije, 2. augusta, pogođeno je skladište iste kompanije u Samarskoj oblasti.
Wildberries na svojoj platformi prodaje i vojnu opremu, uključujući dijelove za dronove i pancirne prsluke. Evropska unija je u julu uvela sankcije bankarskom ogranku ove kompanije zbog navodne uloge u finansiranju ruskog državnog budžeta.
Kompanija i njena osnivačica Tatjana Kim, koja se smatra najbogatijom ženom u Rusiji, nalaze se pod međunarodnim sankcijama i trgovinskim ograničenjima od početka ruske invazije na Ukrajinu.
Poljska je prilikom uvođenja sankcija 2022. godine navela da je Wildberries "jedan od najvećih poreskih obveznika u Ruskoj Federaciji".
Tatjana Kim se 31. jula osvrnula na sigurnosne mjere koje kompanija provodi, objašnjavajući zbog čega Wildberries prema zakonu nije obavezan nadoknaditi štetu korisnicima čija je roba uništena u napadima.
- Ukrajinski napadi na skladišta su viša sila. Nije ni važno nalazi li se ta odredba u uslovima korištenja ili ne, jer takvi gubici prema zakonu ne podliježu naknadi - poručila je Kim.