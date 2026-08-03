Video / Pogledajte šta bi se moglo dogoditi ukoliko punite električni romobil kod kuće

Električni romobili postali su sve češće prijevozno sredstvo, a mnogi vlasnici ih nakon vožnje pune u svojim domovima – stanovima, kućama ili uredima. Ipak, upravo tokom punjenja baterija može doći do ozbiljnih problema.

Londonski vatrogasci objavili su snimak požara koji je izbio nakon eksplozije baterije električnog romobila u jednom stanu. Sve je počelo pojavom dima, a ubrzo je došlo do snažne eksplozije i širenja požara.