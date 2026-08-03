Video / Pogledajte šta bi se moglo dogoditi ukoliko punite električni romobil kod kuće

Električni romobili postali su sve češće prijevozno sredstvo, a mnogi vlasnici ih nakon vožnje pune u svojim domovima – stanovima, kućama ili uredima. Ipak, upravo tokom punjenja baterija može doći do ozbiljnih problema.
Londonski vatrogasci objavili su snimak požara koji je izbio nakon eksplozije baterije električnog romobila u jednom stanu. Sve je počelo pojavom dima, a ubrzo je došlo do snažne eksplozije i širenja požara.
Vatrogasci su upozorili na otrovne plinove koji se oslobađaju tokom požara te istakli da električni romobil nikada ne treba puniti na mjestu koje bi moglo onemogućiti siguran izlazak iz prostorije u slučaju izbijanja vatre.
Posebno su naglasili važnost provjere stanja baterije, jer je u ovom slučaju romobil bio kupljen kao polovan, a novi vlasnik nije provjerio postoji li oštećenje na bateriji.
Stručnjaci upozoravaju da neispravne ili oštećene litij-ionske baterije mogu predstavljati ozbiljan rizik, posebno kada se uređaji pune bez nadzora ili na neprikladnim mjestima.