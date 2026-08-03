Gasi se i jedina nuklearna elektrana: Mađarska ulazi u vanredno stanje

Ozbiljna suša i dugotrajni toplotni val izazvali su velike probleme u Mađarskoj, zbog čega su vlasti bile primorane uvesti vanredne mjere kako bi očuvale stabilnost energetskog sistema. Među najznačajnijim odlukama je privremeno gašenje nuklearne elektrane Paks, koja proizvodi najveći dio električne energije u zemlji.

Po prvi put od njenog puštanja u rad, sva četiri reaktora nuklearne elektrane Paks bit će istovremeno ugašena zbog historijski niskog vodostaja rijeke Dunav, čija je voda ključna za hlađenje postrojenja.

Elektrana raspolaže instalisanim kapacitetom od 2.000 megavata, koji osiguravaju četiri modernizovana bloka. Posljednjih dana proizvodnja je postepeno smanjivana zbog ograničenja uzrokovanih izuzetno niskim nivoom Dunava. Iako se pojedini reaktori redovno isključuju radi održavanja, od početka rada prvog bloka 1982. godine nikada se nije dogodilo da cijela elektrana bude istovremeno van pogona.

Smanjenje proizvodnje započelo je u utorak uvođenjem prvih ograničenja. Reaktor broj tri ugašen je u srijedu poslijepodne, dok je do četvrtka ujutro i drugi blok smanjio proizvodnju na 50 posto kapaciteta. Time su u pogonu ostala samo dva reaktora, i to uz znatno umanjenu proizvodnju električne energije.

O aktuelnoj situaciji govorio je i mađarski premijer Peter Mađar (Magyar), koji je upozorio da bi elektrana mogla ostati van funkcije duže od mjesec dana.

- Elektrana Paks mogla bi biti van pogona više od mjesec dana i na to se moramo pripremiti. Moramo prevazići ovu situaciju i iz nje izvući pouke. Možda će sada biti lakše uvjeriti one koji su bili klimatski skeptici ili su vjerovali da će Karpatski bazen izbjeći ovakve posljedice", izjavio je Mađar.

Dodao je da za sada nema potrebe za uvođenjem obaveznih ograničenja potrošnje električne energije za privredu, ali je naglasio da će vlada odmah reagovati ukoliko se stanje dodatno pogorša.

U međuvremenu su donesene i dodatne mjere štednje energije. Sve državne institucije obavezane su da ugase dekorativnu i drugu nepotrebnu rasvjetu, dok je lokalnim vlastima naloženo da provedu najstrože moguće mjere za smanjenje potrošnje električne energije.

Premijer je istakao i jednu pozitivnu vijest za mađarski elektroenergetski sistem. Termoelektrana Dunamenti u gradu Šazalombata ponovo je puštena u rad u subotu poslijepodne, nakon što je tri dana bila van funkcije zbog tehničkog kvara.

Brzom sanacijom problema elektrana je ponovo priključena na mrežu, čime je elektroenergetski sistem dobio dodatnih 360 megavata proizvodnog kapaciteta, što bi trebalo doprinijeti većoj stabilnosti snabdijevanja električnom energijom u narednom periodu.