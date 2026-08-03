Tramp: "Pomoći ćemo Japanu, osim Pearl Harbora, uvijek su bili dobri prema nama"

Sjedinjene Američke Države intervenisale su na japanskom deviznom tržištu kupovinom jena, što je prvi takav potez u više od deset godina. Američki predsjednik Donald Tramp ovu odluku nazvao je "znakom prijateljstva" prema Japanu.

Rijetka zajednička akcija na japanskom tržištu valuta pokrenuta je s ciljem jačanja jena, čija je vrijednost prema dolaru pala na najniži nivo u posljednjih 40 godina.

- Jen slabi i trebala im je mala pomoć. Mi smo uvijek tu za Japan - rekao je Tramp novinarima u predsjedničkom avionu Air Force One.

"Dobra odluka za svjetsku ekonomiju"

Tramp se oglasio nakon što je Financial Times objavio da je Banka federalnih rezervi New Yorka, u ime američkog Ministarstva finansija, prodavala eure za jene. List se pozvao na izvore upoznate sa situacijom.

Japan je ujedno najveći strani vlasnik američkih državnih obveznica, zbog čega je Vašingtonu važno da japanska valuta ostane stabilna.

Tramp je ocijenio da će podrška jenu biti "dobra za svjetsku ekonomiju". Kao primjere američkih intervencija koje su pomogle drugim ekonomijama naveo je prošlogodišnji paket pomoći Argentini vrijedan 20 milijardi dolara, kao i hapšenje venecuelanskog predsjednika Nikolasa Madura.

Američki ministar finansija Skot Besent potvrdio je da su Sjedinjene Američke Države i Japan u petak provele koordinisanu akciju na deviznom tržištu kako bi zaustavile nestabilno kretanje jena.

Poručio je da se Ministarstvo finansija "neće ustručavati učestvovati u budućim zajedničkim intervencijama".

- Snažno podržavamo odlučne tržišne i monetarne poteze Japana usmjerene na ispravljanje značajne podcijenjenosti jena - napisao je Besent u nedjelju na društvenoj mreži X.

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Fotografija Reutersa sa sastanka Trampovog kabineta u Kemp Dejvidu, održanog u petak, otkrila je da je ministar Besent već imao zabilježen plan kupovine japanske valute.

Na fotografiji se, ispod podvučenog naslova "To Do" (zadaci), vidi bilješka: "Kupiti japanski jen (JPY) 5-10 milijardi dolara".