Tramp najavio nove razgovore s Iranom, iz Teherana poručili: "Nema povratka na stanje prije rata"

Iran je saopćio da se stanje u Hormuškom moreuzu neće vratiti na period prije rata, uprkos najavi američkog predsjednika Donalda Trampa da će pregovori između Vašingtona i Teherana biti nastavljeni.

Trampova najava

Tramp je izjavio da novi razgovori s Iranom počinju u ponedjeljak, nakon što je odustao od planiranih masovnih napada na tu zemlju.

- Znali su razmjere napada jer su vidjeli kako se priprema - rekao je Tramp novinarima u nedjelju u predsjedničkom avionu Air Force One, dodajući: "Razgovaramo s njima kroz pregovore. To počinje sutra poslijepodne."

U ranijoj objavi na društvenoj mreži Truth Social, Tramp je naveo da su ga Iran i američki saveznici na Bliskom istoku zamolili da odgodi napad jer su, kako je tvrdio, već dogovoreni okviri mogućeg sporazuma.

Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana Esmail Bagei izjavio je da se situacija u Hormuškom moreuzu neće vratiti na stanje koje je postojalo prije sukoba, naglašavajući da dogovor s Omanom ne znači automatsko ponovno otvaranje ovog važnog pomorskog prolaza.

U televizijskom intervjuu u nedjelju navečer Bagei je rekao da razgovori između Teherana i Muskata o budućnosti Hormuškog moreuza traju već određeno vrijeme, s ciljem postizanja posebnog okvira koji bi omogućio sigurnu plovidbu u tom području.

- Ni pod kojim okolnostima Hormuški moreuz se neće vratiti na situaciju prije rata - rekao je Bagei.

Objasnio je da Iran i Oman, kao zemlje koje izlaze na obale tog područja, dijele odgovornost za saradnju u oblasti pomorske sigurnosti i nesmetane plovidbe.

Prema njegovim riječima, razgovori između dvije zemlje počeli su odmah nakon prekida vatre 8. aprila, a održano je nekoliko rundi razmjene stavova.

Upravljanje Hormuzom

Iranski diplomata osvrnuo se i na odredbe memoranduma o razumijevanju o okončanju sukoba, navodeći da bi, prema petoj tački dokumenta, buduće upravljanje Hormuškim moreuzom trebao voditi Iran u konsultacijama s Omanom i kroz razgovore sa zemljama regije.

- Tokom prvih 22 ili 23 dana provedbe sporazuma, sjeverna ruta bila je potpuno sigurna i brodovi su njome prolazili. Međutim, prije isteka perioda od 30 dana predviđenog za vraćanje pomorskog saobraćaja na uslove prije rata, dogodio se čin agresije protiv Irana - kazao je Bagaei.

Dodao je da buduća ruta kroz Hormuški moreuz neće biti ni sadašnja sjeverna ni južna ruta, već novi pravac koji će biti utvrđen dogovorom između Irana i Omana.

Naglasio je da su razgovori Teherana i Muskata bilateralnog karaktera i da se ne odnose na bilo koju treću stranu.