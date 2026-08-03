Ko je ruski general koji je preživio atentat u Moskvi?

U snažnoj eksploziji koja je u subotu odjeknula u poznatom moskovskom restoranu "Balzi Rossi" poginule su tri osobe, dok je više od 20 ljudi povrijeđeno.

Prema prvim informacijama ruskog Nacionalnog antiterorističkog komiteta, eksplozivnu napravu u objekat je unijela dostavljačica, koja je poginula na mjestu događaja zajedno sa zaštitarom koji ju je pokušao zaustaviti.

Ipak, okolnosti napada ukazuju na mogućnost da je prava meta bio visoki ruski vojni zvaničnik. U restoranu se u tom trenutku održavala proslava 55. rođendana general-pukovnika Aleksandra Čajke, komandanta Zračno-svemirskih snaga Rusije.

Prema navodima ruskih medija i Telegram kanala bliskih vlastima, Čajko je bio domaćin proslave, ali je iz eksplozije izašao nepovrijeđen. Da je napad uspio, bio bi to najviši ruski general ubijen od početka invazije na Ukrajinu.

Od Sirije do ukrajinskog ratišta

Aleksandar Čajko imenovan je na čelo Zračno-svemirskih snaga Rusije u maju 2026. godine, ali je njegov utjecaj u ruskom vojnom vrhu građen decenijama.

Rođen je 1971. godine u Moskovskoj oblasti, a vojnu karijeru započeo je u Zapadnoj grupi snaga u Njemačkoj. Kasnije je napredovao do komandanta 1. tenkovske armije i visokih pozicija u ruskom generalštabu.

Čajko je u dva navrata komandovao ruskim snagama u Siriji – od 2019. do 2020. godine, te tokom 2021. godine.

Organizacija Human Rights Watch (HRW) navela je u svom izvještaju da je tokom komandovanja Čajke, kao i generala Sergeja Surovikina i Aleksandra Serdjukova, u napadima oko Idliba poginulo najmanje 1.600 civila. Dokumentovano je 46 napada na bolnice i civilne objekte koji nisu imali vojnu svrhu.

Iako direktne naredbe nisu javno objavljene, Čajko je redovno izvještavao ruskog predsjednika Vladimira Putina i ministra odbrane Sergeja Šojgua, a za "zasluge" u Siriji 2020. godine dobio je priznanje Heroj Rusije.

Tokom februara i marta 2022. godine Čajko je predvodio ruske snage u pokušaju zauzimanja Kijeva. Jedinice pod njegovom komandom povezuju se s teškim ratnim zločinima, ubistvima i mučenjem civila u Buči i drugim sjeverozapadnim predgrađima glavnog grada Ukrajine.

Analize zapadnih istraživačkih centara navode da su operacije "čišćenja" terena i suzbijanja ukrajinskog otpora u Kijevskoj oblasti provođene sistematski, prema unaprijed pripremljenim listama obavještajnih službi.

Novinari Associated Pressa su 2022. godine, na osnovu svjedočenja mještana i fotografija, identifikovali Čajku u selu Zdviživka, gdje je bio smješten glavni operativni centar. U dvorištu kuće koju su ruski vojnici često posjećivali pronađena su tijela najmanje troje ubijenih civila.

Služba sigurnosti Ukrajine (SBU) objavila je 2025. godine presretnuti audiozapis iz marta 2022. godine, za koji tvrdi da prikazuje Čajku kako naređuje napad na naselje Teterevske zapadno od Kijeva.

- Isplanirati napad jurišnom avijacijom u 05:30 na naselje Teterevske. Treba ga zbrisati s lica zemlje - navodno se čuje na snimku.

U tim napadima, osim avijacije, korišteni su i višecijevni raketni sistemi "Grad" i "Uragan", poznati po razornom djelovanju na velikim područjima. Zbog svoje uloge u ratovima u Siriji i Ukrajini, Čajko se nalazi pod sankcijama Velike Britanije i Evropske unije.

Niz napada na zvaničnike

Ukrajinske vlasti do sada se nisu oglasile o eksploziji u restoranu u Moskvi. Predsjednik Volodimir Zelenski u svom redovnom obraćanju govorio je o napadima na rafinerije u Saratovskoj i Samarskoj oblasti, ali nije spominjao incident u restoranu "Balzi Rossi".

Eksplozija se, međutim, uklapa u niz napada na visoke ruske vojne zvaničnike unutar same Rusije.

Nedavno je u Moskvi ubijen Igor Kirilov, načelnik snaga za radijacijsku, hemijsku i biološku zaštitu, koji je stradao nakon eksplozije bombe postavljene na romobil u blizini svoje kuće.

Također, zamjenik šefa ruske vojne obavještajne službe (GRU) Vladimir Aleksejev teško je ranjen u oružanom napadu na ulazu u svoju stambenu zgradu.