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AVIONSKI PROMET

Aerodrom Istanbul oborio evropski rekord: Više od 289.000 putnika u jednom danu

Rast je uglavnom rezultat povećanog međunarodnog saobraćaja

Podaci Generalne direkcije. Wikipedia

Dž. B.

prije 39 minuta

Aerodrom Istanbul je u subotu, 1. augusta, opslužio 289.260 putnika, čime je postavio rekord za najveći dnevni putnički promet u historiji Turske i Evrope, saopćio je turski ministar saobraćaja i infrastrukture Abdulkadir Uraloglu.

Istakao je da rekord potvrđuje status Aerodroma Istanbul kao jednog od vodećih svjetskih zračnih čvorišta, zahvaljujući velikim kapacitetima, snažnoj infrastrukturi i kvalitetu usluga.

Prema podacima Generalne direkcije državne uprave za aerodrome (DHMI), aerodrom je od januara do juna ove godine opslužio 39,92 miliona putnika, u odnosu na 39,25 miliona u istom periodu prošle godine.

Rast je uglavnom rezultat povećanog međunarodnog saobraćaja, koji je porastao za dva posto i dostigao 31,7 miliona putnika, dok je domaći promet ostao gotovo nepromijenjen sa 8,24 miliona putnika.

# PUTNICI
# REKORD
# AERODROM ISTANBUL
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