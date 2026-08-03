Izvučena tijela posade helikoptera nakon sudara tokom gašenja požara u Grčkoj

Izvučena su tijela članova posade helikoptera koji je eksplodirao i srušio se nakon sudara s drugom letjelicom tokom misije gašenja velikog šumskog požara u Grčkoj, potvrdila je grčka vatrogasna služba.

Prema informacijama državne televizije ERT, poginuli su pilot iz Danske i kopilot iz Grčke. Njihovom smrću broj stradalih u šumskim požarima u Grčkoj povećan je na pet, nakon što su ranije živote izgubila i tri vatrogasca.

ERT je objavio snimak trenutka nesreće na kojem se vidi kako rotor jednog helikoptera udara u drugu letjelicu, nakon čega dolazi do eksplozije i pada u plamenu.

U drugom helikopteru nalazila su se još dva člana posade, a oni su preživjeli nakon što je pilot uspio izvesti prinudno slijetanje.

Sudar se dogodio tokom gašenja požara zapadno od Atine, u blizini mjesta Psatha, gdje je odmah pokrenuta velika akcija potrage i spašavanja.

Istovremeno, vatrogasne ekipe i dalje se bore s velikim požarima koji su zahvatili dijelove Grčke. Prema prvim procjenama, vatra je uništila više od 10.000 hektara šume, kao i brojne kuće, staje i poljoprivredna zemljišta.

U gašenju učestvuju stotine pripadnika hitnih službi, uključujući vatrogasce iz Rumunije i Francuske, dok istražitelji provjeravaju sumnje da su požar mogle izazvati iskre iz električnih vodova privatne mreže vjetroelektrana.

Grčke vlasti i dalje upozoravaju na visok rizik od novih požara, dok se očekuje da bi vjetrovi u narednim danima mogli oslabiti.