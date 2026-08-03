Otkriveno koliko je tačno ruskih vojnika poginulo u Ukrajini

Nezavisni ruski medij Mediazona, u saradnji s ruskim servisom BBC-ja, potvrdio je identitet 236.066 pripadnika ruske vojske poginulih od početka rata u Ukrajini.

Od posljednjeg ažuriranja sredinom jula na spisak poginulih dodana su imena još 2.867 ruskih vojnika, prenosi portal The Kyiv Independent.

Stvarni broj vjerovatno veći

Novinari ističu da je stvarni broj poginulih vjerovatno znatno veći, jer se njihovi podaci zasnivaju isključivo na javno dostupnim izvorima, poput umrlica, objava članova porodica, izvještaja lokalnih medija i saopćenja regionalnih vlasti.

Prema njihovim podacima, među potvrđenim poginulima nalazi se više od 86.600 dobrovoljaca, 26.200 zatvorenika regrutovanih za vojnu službu i 19.600 mobilisanih vojnika. Potvrđena je i pogibija ukupno 7.465 oficira.

Navodi se da je datum pogibije poznat u 218.400 slučajeva, što čini gotovo 93 posto svih potvrđenih žrtava. Portal The Kyiv Independent ističe da ove informacije nije mogao nezavisno potvrditi.

Iako se procjene o broju stradalih razlikuju, brojne nezavisne zapadne analize ukazuju na to da su ruski vojni gubici znatno veći od ukrajinskih.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski 31. jula izjavio je da su ruske snage od početka invazije pretrpjele oko 1,6 miliona vojnih gubitaka, uključujući približno 700.000 poginulih.

Zelenski je dodao da je poginulo oko 50.000 pripadnika ukrajinskih oružanih snaga, dok je približno 400.000 ranjeno.

Najnovija procjena

Najnovija procjena broja poginulih ukrajinskih vojnika niža je od one koju je Zelenski iznio pet mjeseci ranije. U februaru je rekao da je zvanično potvrđena pogibija najmanje 55.000 ukrajinskih vojnika.

Stvarni obim vojnih gubitaka teško je utvrditi, jer ni Ukrajina ni Rusija ne objavljuju potpune podatke o vojnim žrtvama.

Generalštab Oružanih snaga Ukrajine procjenjuje da je Rusija zaključno s 2. augustom izgubila oko 1.449.120 vojnika od početka invazije 24. februara 2022. godine. Te brojke ne razlikuju poginule i ranjene, već obuhvataju ukupne vojne gubitke, uključujući poginule, ranjene, nestale i zarobljene.

Slične procjene iznijela je i studija Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS) iz Vašingtona, prema kojoj je Rusija između februara 2022. i juna 2026. godine pretrpjela oko 1,4 miliona vojnih gubitaka, uključujući do 450.000 poginulih vojnika.

Volodimir Zelenski je 8. jula izjavio da ruske snage trenutno gube oko 30.000 vojnika mjesečno.

Prema zapadnim obavještajnim procjenama, ruske oružane snage tokom 2026. godine nisu uspjele ostvariti planirani cilj regrutovanja od 30.000 vojnika mjesečno te trenutno gube više vojnika nego što uspijevaju mobilisati.

U večernjem obraćanju 25. jula Zelenski je rekao da je Moskva od početka godine regrutovala 221.000 ljudi, dok je u istom periodu pretrpjela gotovo 225.500 vojnih gubitaka, uključujući 131.000 poginulih i skoro 93.000 ranjenih.