Video / Rumunija pokušava spasiti nuklearku: Pogledajte veliku eksploziju na Dunavu

U operaciji učestvuje više od stotinu vojnika. Jučer je oko podne izvedena probna detonacija s dva kilograma eksploziva kod stijene Parjoaja. Nakon toga, u 14 sati, u rukavcu Bala aktivirano je eksplozivno punjenje od 30 kilograma na dubini od šest metara.

Prve dvije detonacije nisu uspjele ukloniti prepreku, jer su vojni inženjeri potcijenili njenu čvrstoću. Ronioci trenutno pregledaju teren, a za danas je planiran novi pokušaj uz upotrebu snažnijeg eksploziva.

Rumunska vojska minira stijene u koritu Dunava kako bi preusmjerila tok rijeke prema nuklearnoj elektrani Černavoda i osigurala dovoljno vode za hlađenje njenih reaktora. Operacija je pokrenuta zbog rekordno niskog vodostaja Dunava, objavio je lokalni medij Digi24.

Cilj akcije je preusmjeravanje vode iz rukavca Bala u rukavac Stari Dunav, koji direktno napaja nuklearnu elektranu Černavoda. Stanovništvo je unaprijed obaviješteno o planiranim detonacijama.

Planom je predviđeno i potapanje četiri barže s oko 500 tona kamena kako bi bila formirana fizička prepreka koja će usmjeriti veće količine vode prema željenom kanalu. Iz državne agencije za upravljanje vodama Apele Romane saopćili su da je riječ o izuzetno složenoj operaciji, čiji ishod nije siguran. Rumunska vlada za projekat je izdvojila sedam miliona leja, odnosno oko 1,55 miliona dolara.

Suša ugrožava energetiku u regiji

Suša ozbiljno ugrožava energetski sistem u regionu. Protok Dunava na ulazu u Rumuniju kod Bazijaša pao je na svega 1.590 kubnih metara u sekundi, dok historijski prosjek iznosi oko 4.700 kubnih metara u sekundi. Nizak vodostaj zabilježen je i uzvodno kod hidroelektrane Đerdap II, kao i u više riječnih rukavaca.

Zbog mogućih problema u snabdijevanju električnom energijom, rumunsko Ministarstvo energetike održalo je hitan sastanak i pozvalo velike industrijske potrošače da proizvodnju prebace u dnevne sate. Zvaničnici su upozorili da bi Vlada mogla uvesti i obavezne redukcije za kompanije ukoliko se stanje dodatno pogorša.

Rumunija je još 28. jula bila primorana privremeno ugasiti prvi reaktor nuklearne elektrane Černavoda nakon što je suša spustila vodostaj Dunava na rekordno nizak nivo.

S ozbiljnim posljedicama suše suočava se i Mađarska. Mađarski premijer Peter Mađar upozorio je na mogućnost kolapsa energetskog sistema nakon što je nuklearna elektrana Paks prvi put u 44 godine obustavila rad.