Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

REAKCIJA IZ TEHERANA

Iran demantovao Trampa i poručio: "Nema pregovora s Amerikom dok traje agresija!"

On je dodao da Iran s Omanom razgovara o stvaranju nove rute kroz Hormuški moreuz koja bi imala odvojene pravce za ulazak i izlazak brodova

Bage: Ništa od pregovora. IRNA

M. Až.

prije 30 minuta

Iran trenutno ne vodi pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama, a razgovori s Omanom odnose se isključivo na uspostavljanje privremene sigurne rute kroz Hormuški moreuz, izjavio je portparol Ministarstva vanjskih poslova Irana Esmaeil Bagei.

Bagei je poručio da eventualni dogovor s Omanom ne znači automatsko ponovno otvaranje moreuza, jer će, kako je naveo, "situacija ostati nepromijenjena dok se nastavlja američka agresija".

On je dodao da Iran s Omanom razgovara o stvaranju nove rute kroz Hormuški moreuz koja bi imala odvojene pravce za ulazak i izlazak brodova.

Trampova najava

Reakcija iz Teherana uslijedila je nakon što je američki predsjednik Donald Tramp izjavio da će pregovori s Iranom početi u ponedjeljak, nakon što je odlučio odgoditi nove velike napade na tu zemlju kako bi pokušao postići dogovor.

- Naravno da ne žele biti napadnuti. Znali su obim napada jer su vidjeli kako se priprema - rekao je Tramp novinarima u predsjedničkom avionu Air Force One.

- Sada s njima razgovaramo u obliku pregovora. To počinje sutra poslijepodne - kazao je američki predsjednik, ne otkrivajući dodatne detalje o mjestu održavanja razgovora niti učesnicima.

Prijetnja velikim napadom

Tramp se u subotu povukao od prijetnji velikim napadom na Iran, za koji je ranije tvrdio da bi bio najveći od Drugog svjetskog rata. Tada je rekao da postoji okvir za mogući dogovor.

- Trebalo bi mnogo, mnogo godina da se to ikada obnovi, ako bi uopće bilo moguće. Ne mislim da bi se to moglo izgraditi - izjavio je Tramp govoreći o mogućim posljedicama napada.

Sukob je počeo 28. februara, kada su Sjedinjene Američke Države i Izrael izveli iznenadne napade na Iran, iako su višemjesečni povremeni diplomatski kontakti prethodno doveli do perioda relativnog mira.

Prethodni dogovor o prekidu vatre, koji je uključivao i ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, jednog od najvažnijih svjetskih pravaca za transport energenata, nije zaživio. Iran je nakon toga pojačao kontrolu nad ovim strateški važnim plovnim putem, dok su dvije strane nastavile međusobne napade posljednjih sedmica.

# IRAN
# SAD
# ESMAIL BAGHAEI
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.