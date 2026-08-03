Vodeći proizvođači najavljuju više nafte u septembru

Grupa članica Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) i njihovih saveznika najavila je nešto više nafte i u septembru, signalizirajući da će početkom jeseni vratiti na tržište barele isključene dobrovoljnim smanjivanjem proizvodnje u 2023. godini.

Povećanje kvota

Saudijska Arabija, Rusija, Irak, Kuvajt, Kazahstan, Alžir i Oman dogovorili su u nedjelju da će i u septembru povećati proizvodne kvote za ukupno oko 188 tisuća barela dnevno, kao i u tri ljetna mjeseca.

Od početka svibnja grupa ne uključuje Ujedinjene Arapske Emirate koji su istupili iz OPEC-a.

Septembarskim povećanjem 'sedmorka' će dovršiti ciklus dobrovoljnog smanjenja opskrbe i vratiti na tržište 1,65 miliona barela dnevno, izuzetih prošle godine kada je UAE još bio član skupine.

Dogovor OPEC+

OPEC je u nedjelju izvijestio i o odvojenom sastanku Zajedničkog ministarskog odbora za praćenje koji uključuje i njihove saveznike među neovisnim proizvođačima, ponovno istaknuvši zabrinutost zbog napada na energetsku infrastrukturu tijekom američko-izraelskog rata protiv Irana. Popravci su skupi i dugotrajni, što utječe na opskrbu, upozorili su.

Dogovor OPEC+ o smanjivanju proizvodnje iz 2022., za otprilike dva milijuna barela dnevno, trebao bi ostati na snazi do kraja godine. Trenutačno OPEC+ provodi redovnu analizu kapaciteta članica radi određivanja osnovnih vrijednosti proizvodnje na temelju kojih će zacrtati proizvodne kvote za iduću godinu.

Pregovori o novim proizvodnim kvotama mogli bi biti teški, nagađa Reuters, budući da neke članice, uključujući Irak, traže veće kvote, razmjerno većim kapacitetima. Skupina OPEC+ obuhvaća, uz članice OPEC-a, i skupinu nezavisnih proizvođača poput Rusije.