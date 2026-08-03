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KRASNODARSKA OBLAST

Video / Ukrajinski dron pogodio rusko ljetovalište: Poginulo više ljudi, među njima i dijete

Prema posljednjim informacijama, među deset povrijeđenih nalaze se i dvoje djece

Rusija: Dron pogodio ljetovalište. Platforma X

M. Až.

prije 1 sat 34 minute

U napadu ukrajinskih bespilotnih letjelica na područje Gelendžika i okolinu u ruskoj Krasnodarskoj oblasti poginule su četiri osobe, među kojima i jedno dijete, dok je najmanje deset ljudi povrijeđeno, saopćile su lokalne vlasti.

Guverner Krasnodarske oblasti Venijamin Kondratjev prvobitno je objavio da su tri osobe poginule, a 13 povrijeđeno nakon pada ostataka dronova u naselju Arhipo-Osipovka, koje administrativno pripada Gelendžiku.

Kasnije je regionalni krizni štab saopćio da je broj stradalih povećan na četiri te da se među žrtvama nalazi i dijete.

- Napad je bio usmjeren na civilnu infrastrukturu. Na mjestima udara rade hitne i druge nadležne službe. Gradonačelniku Gelendžika Alekseju Bogodistovu naložio sam da osigura svu potrebnu pomoć povrijeđenima i porodicama poginulih - poručio je Kondratjev.

Prema posljednjim informacijama, među deset povrijeđenih nalaze se i dvoje djece. Dvije odrasle osobe i jedno dijete prevezeni su u bolnicu, dok je ostalima pomoć ukazana na mjestu događaja i nije bilo potrebe za hospitalizacijom.

Lokalni kanali na društvenim mrežama objavili su da je bespilotna letjelica pala na plažu na kojoj se u tom trenutku nalazio veći broj ljudi, ali te informacije nisu nezavisno potvrđene.

Dan ranije, prema navodima ruskih vlasti, dron je pao u blizini dječijeg igrališta u selu Princevka u Belgorodskoj oblasti. U tom incidentu poginula je 13-godišnja djevojčica, dok su još dvije djevojčice, starosti sedam i devet godina, povrijeđene.

# DRON
# RUSIJA
# UKRAJINA
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