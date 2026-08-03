Video / Ukrajinski dron pogodio rusko ljetovalište: Poginulo više ljudi, među njima i dijete

U napadu ukrajinskih bespilotnih letjelica na područje Gelendžika i okolinu u ruskoj Krasnodarskoj oblasti poginule su četiri osobe, među kojima i jedno dijete, dok je najmanje deset ljudi povrijeđeno, saopćile su lokalne vlasti.

Guverner Krasnodarske oblasti Venijamin Kondratjev prvobitno je objavio da su tri osobe poginule, a 13 povrijeđeno nakon pada ostataka dronova u naselju Arhipo-Osipovka, koje administrativno pripada Gelendžiku.

Kasnije je regionalni krizni štab saopćio da je broj stradalih povećan na četiri te da se među žrtvama nalazi i dijete.

- Napad je bio usmjeren na civilnu infrastrukturu. Na mjestima udara rade hitne i druge nadležne službe. Gradonačelniku Gelendžika Alekseju Bogodistovu naložio sam da osigura svu potrebnu pomoć povrijeđenima i porodicama poginulih - poručio je Kondratjev.