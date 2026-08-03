Španska tajna služba tvrdi: Maroko organizovao upad 60.000 migranata u Ceutu

Dodatni razlog za pogoršanje odnosa predstavljaju teritorijalni sporovi oko Ceute i Melille, dvije španske enklave u sjevernoj Africi koje Rabat smatra dijelom svoje teritorije. Prema navodima izvještaja, migrantska kriza iskorištena je kako bi se pitanje ovih gradova ponovo našlo u centru međunarodne pažnje.

Kako navodi švicarski list Blick, španske službe smatraju da migrantski val nije bio slučajan, već pažljivo koordinisana akcija. Kao mogući motiv navodi se nedavna posjeta španskog premijera Pedra Sančeza (Pedro Sánchez) Alžiru, dugogodišnjem geopolitičkom rivalu Maroka.

Nove tvrdnje španskih obavještajnih službi ponovo su podigle tenzije između Madrida i Rabata. Prema informacijama koje su objavili španski mediji, Maroko je navodno imao ključnu ulogu u organizovanju masovnog ulaska oko 60.000 migranata u špansku enklavu Ceutu, što se opisuje kao politički pritisak i čin osvete prema Španiji.

S druge strane, marokansko Ministarstvo unutrašnjih poslova odlučno odbacuje optužbe. Tvrde da priliv migranata nije bio organizovan, već da su ga izazvale dezinformacije na društvenim mrežama i pogrešna tumačenja odluke španskog Vrhovnog suda donesene početkom jula.

Prema toj presudi, vlasti u Ceuti ne mogu automatski vraćati migrante koji doplivaju do španske teritorije, već se svaki slučaj mora razmatrati pojedinačno. Mnogi mladi Marokanci to su, prema tvrdnjama Rabata, shvatili kao signal da će lakše ući u Evropsku uniju.

Migrantska kriza ili politička osveta?

Istovremeno, krijumčarske mreže iskoristile su situaciju šireći objave na društvenim mrežama u kojima su Ceutu predstavljale kao jednostavan ulaz u Evropu. Na pojedinim profilima čak su dijeljene informacije o tome gdje kupiti naočale za ronjenje i prsluke za spašavanje prije pokušaja prelaska granice.

Uprkos tome, španska obavještajna služba ostaje pri stavu da je marokanska strana svjesno omogućila migrantski val. Kako navode, još sredinom jula upozoravali su Ministarstvo unutrašnjih poslova na nagli rast broja ljudi koji pokušavaju doplivati do Ceute.

Gradonačelnik Ceute Huan Hesus Vivas (Juan Jesús Vivas) prošle sedmice zatražio je od vlade u Madridu proglašenje vanrednog stanja zbog sve većeg priliva migranata, upozoravajući da gradske službe više ne mogu odgovoriti na pritisak.

Nove optužbe

Ovo nije prvi put da Ceuta postaje epicentar migrantske krize. U maju 2021. godine oko 10.000 ljudi ušlo je u špansku enklavu za samo dva dana, nakon što marokanske granične snage nisu spriječile njihov prelazak. Taj događaj izazvao je jednu od najvećih diplomatskih kriza između dvije zemlje u posljednjih nekoliko godina.

Najnovije optužbe dodatno komplikuju odnose Madrida i Rabata, a ostaje da se vidi hoće li izazvati novu diplomatsku konfrontaciju između dvije susjedne države.