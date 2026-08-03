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NAJTOPLIJE MJESTO

Dolina smrti na 53,3 stepena: Ekstremne vrućine pogodile zapad SAD-a

Zvanični rekord iznosi 56,7 stepeni Celzijusa, koliko je izmjereno 1913. godine

Dolina smrti važi za jedno od najsušnijih područja na planeti. Screenshot

Dž. B.

prije 17 minuta

U kalifornijskoj Dolini smrti u nedjelju je izmjerena temperatura od čak 53,3 stepena Celzijusa, čime se ovo područje ponovo našlo među najtoplijim mjestima na svijetu.

Dolina smrti važi za jedno od najsušnijih i najtoplijih područja na planeti. Zvanični rekord iznosi 56,7 stepeni Celzijusa, koliko je izmjereno 1913. godine, iako se ta vrijednost posljednjih godina preispituje. Pouzdanije mjerenje iz 2021. godine zabilježilo je 54,4 stepena.

Ekstremne temperature nisu neuobičajene za ovo područje, gdje ljeti temperatura često prelazi 50 stepeni. Aktuelni toplotni val izaziva probleme širom zapadne obale Sjedinjenih Američkih Država, a meteorolozi najavljuju da će se iznadprosječne temperature zadržati najmanje do kraja sedmice.

# EKSTREMNE VRUĆINE
# KALIFORNIJA
# DOLINA SMRTI
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