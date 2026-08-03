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PETNAESTOMJESEČNI DJEČAK

Nakon što je izgubila tri sina, u izraelskom napadu ubijena joj i beba

Dječak je izvučen ispod ruševina i prebačen u bolnicu, ali nije preživio

Ubijeni Zaid. Screenshot

Dž. B.

prije 1 sat 2 minute

Petnaestomjesečni Zaid Nofal poginuo je u izraelskom zračnom napadu na porodičnu kuću u izbjegličkom kampu Al-Bureij u Gazi, dok su njegova majka Fatima Nofal i dvije sestre ranjene.

Fatima je ispričala da je nekoliko minuta prije udara promijenila mjesto na kojem je spavala zbog velike vrućine, dok je Zaid ostao kraj prozora. Dječak je izvučen ispod ruševina i prebačen u bolnicu, ali nije preživio.

Ovo je novi težak gubitak za porodicu Nofal. U izraelskom napadu u oktobru 2023. godine Fatima je izgubila trojicu sinova – Amina, Hamzu i tek rođenog Ahmeda. Rođenje Zaida u aprilu 2025. porodici je vratilo nadu nakon višemjesečne tragedije.

Prema podacima UNICEF-a, od početka rata u Gazi ubijene su desetine hiljada Palestinaca, među kojima veliki broj djece. Fatima Nofal poručila je da su žene i djeca najveće žrtve rata, dodajući da joj je gubitak četvrtog sina nanio bol koju je teško opisati.

# IZBJEGLIČKI KAMP
# IZRAELSKI NAPADI
# ZAID NOFAL
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