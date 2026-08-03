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PRENOSILI PODATKE

Iran pogubio dvojicu državljana optuženih za špijunažu u korist Izraela

Iranski medij Mizan objavio je snimke pogubljenih i navodne poruke koje su razmjenjivali

Nisu saopćili njihove identitete. Platforma X

Dž. B.

prije 54 minute

Iran je pogubio dvojicu svojih državljana koje je optužio da su tokom junskog rata i aktuelnog sukoba Izraelu dostavljali osjetljive vojne informacije i koordinate sigurnosnih lokacija.

Prema navodima iranskih državnih medija, osuđeni su prenosili podatke povezane s vojnim objektima, a jedan od njih je, kako tvrdi iranska Revolucionarna garda (IRGC), informacije slao administratoru Telegram kanala povezanog s izraelskom obavještajnom službom Mossad.

Iranski medij Mizan objavio je snimke pogubljenih i navodne poruke koje su razmjenjivali, ali vlasti nisu saopćile njihove identitete niti dodatne detalje o sudskom postupku.

Pogubljenja dolaze u vrijeme pojačanih kritika na račun primjene smrtne kazne u Iranu. Organizacije za ljudska prava i dio zatvorenika ranije su pokrenuli kampanju protiv pogubljenja, tvrdeći da se smrtna kazna koristi kao sredstvo državne represije.

# IRAN
# POGUBLJENJE
# ŠPIJUNAŽA
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