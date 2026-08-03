Američka vojska traži nove načine pritiska na Iran, razmatraju se i nekonvencionalne ideje

Američka Centralna komanda (CENTCOM) zatražila je od vojnih analitičara da predlože "kreativne i nekonvencionalne" načine za vršenje pritiska na Iran, otkriva CNN. Prema navodima ovog medija, riječ je o pokušaju pronalaska novih rješenja u trenutku kada dosadašnja strategija ne daje očekivane rezultate.

Izvori navode da Pentagon preispituje postojeći pristup jer zračni udari nisu natjerali Teheran na pregovore. Dodatni problem predstavljaju duboko ukopana nuklearna postrojenja koja je teško uništiti isključivo bombardovanjem, dok bi kopnena invazija nosila veliki rizik i bila politički nepopularna.

Američke obavještajne službe procjenjuju da dosadašnja kampanja vjerovatno neće promijeniti stav Irana, a predsjedavajući Združenog štaba američke vojske general Den kejn (Dan Caine) upozorio je da "zračna moć ima svoje granice" te da se smanjuju zalihe projektila za protuzračnu odbranu.

Prema CNN-u, predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) razmatra i mogućnost ograničenih, simboličnih udara koji bi mu omogućili da proglasi uspjeh bez šireg vojnog angažmana. Istovremeno, i dalje insistira da će nastavak pritiska na kraju primorati Iran na ustupke i povratak za pregovarački sto.