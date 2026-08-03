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PREDSJEDNIKOVA NAREDBA

Tramp naredio naftnim kompanijama: Snizite cijene goriva, odmah

Njegova reakcija uslijedila je nakon što je "Chevron" objavio kvartalnu neto dobit od 12,1 milijardu dolara

Tramp: Vrijeme je za niže cijene na benzinskim pumpama. AP

Dž. B.

prije 11 minuta

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) pozvao je "Chevron" i druge velike naftne kompanije da smanje cijene goriva za američke potrošače, poručivši da bi dio rekordne dobiti trebale prenijeti na građane.

U objavi na društvenoj mreži Truth Social pohvalio je poslovne rezultate "Chevrona", ali je istakao da je vrijeme za niže cijene na benzinskim pumpama.

- To važi i za druge naftne kompanije. Snizite maloprodajne cijene goriva za potrošače, odmah - poručio je Tramp.

Njegova reakcija uslijedila je nakon što je "Chevron" objavio kvartalnu neto dobit od 12,1 milijardu dolara, ostvarenu u periodu povećanih globalnih tenzija i poremećaja na tržištu nafte.

Istovremeno, izvršni direktor "Chevrona" Majk Virt (Mike Wirth) upozorio je da sukob s Iranom i napadi Huta na energetsku infrastrukturu povećavaju rizik od novih poremećaja u globalnoj opskrbi naftom. Kako je naveo, osim Hormuškog moreuza, sigurnosni izazovi prisutni su i u Crvenom i Crnom moru, što dodatno povećava neizvjesnost na energetskom tržištu.

# NAFTA
# DONALD TRUMP
# CIJENE
# CHEVRON
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