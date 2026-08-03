Talasi na sicilijansku plažu izbacili vreće sa blizu 700.000 eura, kupači ih razgrabili

Neobičan prizor zabilježen je na jednoj plaži na Siciliji, kada su valovi na obalu počeli izbacivati vreće pune novca. Kupači su u nevjerici gledali kako novčanice plutaju uz obalu, a mnogi su odmah ušli u more pokušavajući ih dohvatiti.

Događaj se dogodio u mjestu Casuzze, u blizini Marine di Ragusa. Prema navodima italijanske policije, gliser dug oko 5,5 metara ostao je bez goriva i počeo nekontrolisano plutati, nakon čega je posada zatražila pomoć obalne straže.

Kada su spasioci prišli plovilu, osobe koje su se nalazile na njemu navodno su počele bacati vreće s gotovinom u more. Morske struje ubrzo su ih odnijele prema obali, gdje su ih primijetili kupači.