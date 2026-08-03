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POLICIJA U ŠOKU

Talasi na sicilijansku plažu izbacili vreće sa blizu 700.000 eura, kupači ih razgrabili

Policija i obalna straža brzo su osigurale područje i prikupile skoro sav novac, uključujući i dio koji su kupači već uzeli iz vreća

Pare "doplivale" do obale. Screenshot

Dž. B.

prije 1 sat 32 minute

Neobičan prizor zabilježen je na jednoj plaži na Siciliji, kada su valovi na obalu počeli izbacivati vreće pune novca. Kupači su u nevjerici gledali kako novčanice plutaju uz obalu, a mnogi su odmah ušli u more pokušavajući ih dohvatiti.

Događaj se dogodio u mjestu Casuzze, u blizini Marine di Ragusa. Prema navodima italijanske policije, gliser dug oko 5,5 metara ostao je bez goriva i počeo nekontrolisano plutati, nakon čega je posada zatražila pomoć obalne straže.

Kada su spasioci prišli plovilu, osobe koje su se nalazile na njemu navodno su počele bacati vreće s gotovinom u more. Morske struje ubrzo su ih odnijele prema obali, gdje su ih primijetili kupači.

Policija i obalna straža brzo su osigurale područje i prikupile skoro sav novac, uključujući i dio koji su kupači već uzeli iz vreća.

Na gliseru su se, prema dostupnim informacijama, nalazila trojica punoljetnih državljana Malte i 13-godišnje dijete. Jedan muškarac zatečen je na plovilu, dok su dvije osobe, prema svjedočenjima, pokušale pobjeći na obalu. Svi su privedeni radi ispitivanja, ali protiv njih zasad nije podignuta optužnica.

# SICILIJA
# PARE
# OBALA
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