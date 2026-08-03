Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NEVJEROVATAN PRIZOR

Go muškarac skočio s vrha Bruklinskog mosta i preživio nemoguće

Prethodno je na most zakačio zastavu Kazahstana, koju je ponio sa sobom

Skinuo odjeću pa skočio. Screenshot

Dž. B.

prije 1 sat 22 minute

Prava drama odvijala se u nedjelju na čuvenom Bruklinskom mostu u Njujorku, kada je muškarac bez odjeće skočio s vrha konstrukcije u rijeku East River i čudom preživio pad.

Cijeli ovaj suludi incident zabilježili su šokirani prolaznici, a dramatični snimci su ubrzo preplavili društvene mreže.

Zastava Kazahstana 

Kako prenosi američki portal TMZ, pozivajući se na izvore iz njujorške policije (NYPD), 44-godišnji muškarac popeo se na vrh sjevernog tornja mosta, gdje je sa sebe skinuo svu odjeću. Prethodno je na most zakačio zastavu Kazahstana, koju je ponio sa sobom.

Na mjesto događaja ubrzo su stigli pripadnici specijalne jedinice NYPD-a, koji su se popeli na toranj kako bi pokušali pregovarati s muškarcem i nagovoriti ga da siđe na sigurno. Međutim, pregovori su propali. Dok je razgovarao s policajcima, muškarac se iznenada bacio s tornja i pao u rijeku ispod mosta.

Srećom, lučka patrola NYPD-a već je bila u pripravnosti i brzom intervencijom uspjeli su ga izvući iz vode.

Bez fizičkih povreda

Ono što je pravo čudo jeste da je muškarac prošao bez ikakvih fizičkih povreda, s obzirom na ekstremnu visinu s koje je skočio. Hitna pomoć ga je odmah prebacila u lokalnu bolnicu na psihijatrijsko vještačenje.

Policija trenutno istražuje ovaj slučaj kako bi utvrdila ima li elemenata krivičnog djela, te da li će muškarac nakon izlaska iz bolnice biti uhapšen.

# NEW YORK
# DRAMA
# SKOK
# BRUKLINSKI MOST
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.