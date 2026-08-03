Go muškarac skočio s vrha Bruklinskog mosta i preživio nemoguće

Prava drama odvijala se u nedjelju na čuvenom Bruklinskom mostu u Njujorku, kada je muškarac bez odjeće skočio s vrha konstrukcije u rijeku East River i čudom preživio pad.

Cijeli ovaj suludi incident zabilježili su šokirani prolaznici, a dramatični snimci su ubrzo preplavili društvene mreže.

Zastava Kazahstana

Kako prenosi američki portal TMZ, pozivajući se na izvore iz njujorške policije (NYPD), 44-godišnji muškarac popeo se na vrh sjevernog tornja mosta, gdje je sa sebe skinuo svu odjeću. Prethodno je na most zakačio zastavu Kazahstana, koju je ponio sa sobom.

Na mjesto događaja ubrzo su stigli pripadnici specijalne jedinice NYPD-a, koji su se popeli na toranj kako bi pokušali pregovarati s muškarcem i nagovoriti ga da siđe na sigurno. Međutim, pregovori su propali. Dok je razgovarao s policajcima, muškarac se iznenada bacio s tornja i pao u rijeku ispod mosta.