Trump optužio iransko rukovodstvo za dvoličnost i poručio: Iran neće imati nuklearno oružje

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) uputio je nove oštre kritike na račun iranskog rukovodstva, optuživši Teheran za, kako je naveo, dvolično ponašanje u odnosima sa Vašingtonom.

U objavi na društvenoj mreži Truth Social Tramp je poručio da iranski zvaničnici javno tvrde da nema pregovora sa SAD-om, dok istovremeno, prema njegovim riječima, traže razgovore.

- Iransko rukovodstvo je nevjerovatno dvolično. Traže sastanak, razgovori počinju, a onda tvrde da se ništa ne događa i da razgovaraju samo s Omanom - napisao je Tramp.