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OŠTRE KRITIKE

Trump optužio iransko rukovodstvo za dvoličnost i poručio: Iran neće imati nuklearno oružje

Tvrdi da iranski zvaničnici javno govore da nema pregovora sa SAD-om, dok istovremeno, prema njegovim riječima, traže razgovore

Osvrnuo se i na Hormuški moreuz. AP

Dž. B.

prije 1 sat 4 minute

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) uputio je nove oštre kritike na račun iranskog rukovodstva, optuživši Teheran za, kako je naveo, dvolično ponašanje u odnosima sa Vašingtonom.

U objavi na društvenoj mreži Truth Social Tramp je poručio da iranski zvaničnici javno tvrde da nema pregovora sa SAD-om, dok istovremeno, prema njegovim riječima, traže razgovore.

- Iransko rukovodstvo je nevjerovatno dvolično. Traže sastanak, razgovori počinju, a onda tvrde da se ništa ne događa i da razgovaraju samo s Omanom - napisao je Tramp.

Trampov status. Screenshot

Američki predsjednik osvrnuo se i na Hormuški moreuz, strateški pomorski prolaz kroz koji prolazi značajan dio svjetske trgovine naftom, tvrdeći da je pod kontrolom američke mornarice.

- Ništa ne prolazi do Irana osim ako mi to ne želimo, osim ako se ne postigne dogovor ili potpuna predaja - poručio je Tramp.

Ponovio je i stav da Iran, prema njegovim riječima, "nikada neće imati nuklearno oružje", dodajući da SAD traži rješenje za probleme koji, kako tvrdi, traju već decenijama.

# IRAN
# DONALD TRUMP
# HORMUŠKI MOREUZ
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