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EVROPA PRED MRAKOM

Suša stoljeća: Struja postaje luksuz

Rekordno nizak vodostaj Dunava i drugih evropskih rijeka izazvao je strah od energetske krize i problema u radu elektrana

Nuklearni alarm: Dunav ugrozio elektrane. Platforma X

D. E.

prije 54 minute

Rekordno nizak vodostaj Dunava izazvao je ozbiljnu zabrinutost širom Evrope, jer sve veća suša i dugotrajni toplotni valovi ugrožavaju snabdijevanje vodom, riječni saobraćaj i proizvodnju električne energije.

Pojedine zemlje već poduzimaju vanredne mjere. U Rumuniji su izvedene kontrolisane podvodne detonacije kako bi se poboljšao protok vode prema nuklearnoj elektrani Cernavoda, koja se suočava s problemima zbog niskog nivoa rijeke.

Energetski alarm

Rijeke ostale bez vode. Platforma X

Problemi se šire i na Mađarsku, gdje je nivo Dunava u Budimpešti pao na svega oko 10 centimetara, znatno ispod ranijih rekordno niskih vrijednosti. Vlasti upozoravaju da bi nuklearna elektrana Paks, koja proizvodi značajan dio električne energije u zemlji, mogla biti prisiljena smanjiti rad ili privremeno obustaviti proizvodnju zbog nedostatka vode za hlađenje.

Nizak vodostaj Dunava već je poremetio riječni transport i turizam, dok su ograničenja korištenja vode uvedena u brojnim naseljima.

Nuklearna drama

Slična situacija zabilježena je i na drugim evropskim rijekama. Rajna u Njemačkoj pala je na historijski niske nivoe, što otežava transport robe prema najvećim evropskim lukama. U Italiji su problemi zahvatili sliv rijeke Po, ugrožavajući poljoprivredu i zalihe vode.

I Srbija se suočava s posljedicama suše. Rekordno nizak nivo Dunava smanjio je rad jedne od ključnih hidroelektrana, dok su građani pozvani na racionalniju potrošnju električne energije.

Stručnjaci upozoravaju da bi nastavak ekstremnih vremenskih prilika mogao dodatno povećati pritisak na energetske sisteme širom Evrope.

# STRUJA
# KOLAPS
# EU
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