Video / Eksplozija u Dunavu: Rumuni spašavaju nuklearku

Vršilac dužnosti ministra odbrane Rumunije Radu Miruta ocijenio je da je akcija uspješno provedena.

U okviru operacije korišteno je 180 kilograma eksploziva za uklanjanje stijene Parjoaia, s ciljem da se veći dio riječnog toka usmjeri prema elektrani koja zavisi od dovoljne količine vode za hlađenje.

Rumunska vojska izvela je podvodnu eksploziju stijene u Dunavu kako bi povećala protok vode prema nuklearnoj elektrani Černavoda, objavio je rumunski emiter Digi24.

- Upotrijebljeno je 180 kilograma eksploziva. Bez obzira na konačne posljedice za nuklearnu elektranu Černavoda u narednim danima, uklanjanje ove stijene bilo je neophodno kako zbog plovidbe, tako i zbog budućih radova na produbljivanju korita - rekao je Miruta.

On je dodao da će dvije barže dopremljene na lokaciju u narednim satima i danima uklanjati razbijeni kamen, dok će velika dizalica izvući preostale dijelove stijene i dodatno očistiti područje.

Cilj operacije je omogućiti nesmetan protok vode i nastavak radova na uređenju riječnog korita, u trenutku kada se Dunav suočava s rekordno niskim vodostajem zbog dugotrajne suše.