Video / Eksplozija u Dunavu: Rumuni spašavaju nuklearku

Rumunska vojska izvela je podvodnu eksploziju stijene u Dunavu kako bi povećala protok vode prema nuklearnoj elektrani Černavoda, objavio je rumunski emiter Digi24.
U okviru operacije korišteno je 180 kilograma eksploziva za uklanjanje stijene Parjoaia, s ciljem da se veći dio riječnog toka usmjeri prema elektrani koja zavisi od dovoljne količine vode za hlađenje.
Vršilac dužnosti ministra odbrane Rumunije Radu Miruta ocijenio je da je akcija uspješno provedena.
- Upotrijebljeno je 180 kilograma eksploziva. Bez obzira na konačne posljedice za nuklearnu elektranu Černavoda u narednim danima, uklanjanje ove stijene bilo je neophodno kako zbog plovidbe, tako i zbog budućih radova na produbljivanju korita - rekao je Miruta.
On je dodao da će dvije barže dopremljene na lokaciju u narednim satima i danima uklanjati razbijeni kamen, dok će velika dizalica izvući preostale dijelove stijene i dodatno očistiti područje.
Cilj operacije je omogućiti nesmetan protok vode i nastavak radova na uređenju riječnog korita, u trenutku kada se Dunav suočava s rekordno niskim vodostajem zbog dugotrajne suše.